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Владимир Матецкий написал хит для нового альбома экс-солистки «Ленинграда»

12:34 18.06.2019
Вышел третий альбом экс-вокалистки "Ленинграда" Алисы Вокс
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса «Вокс» Бурмистрова выпустила новый сольный альбом «ПОП».

Диск представляет собой подборку танцевальных поп-хитов, большинство из которых написала и спродюсировала сама певица, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Поп» представляет собой третий сольный альбом певицы после её ухода из группы «Ленинград», однако, не стоит ожидать от этого альбома музыку или лексику в духе Сергея Шнурова! Как неоднократно говорила сама Алиса Вокс - «Если бы я хотела продолжать петь песни в стиле Ленинграда - я бы оттуда не уходила». Тем не менее, при Алисе остаются её фирменные высокие ноты, неутомимый кураж и лёгкая доля самоиронии.

Одну из песен на альбоме «Поп» написал специально для Алисы Вокс знаменитый советский и российский композитор Владимир Матецкий, автор таких хитов, как «Только этого мало» и «Луна-луна». Композитора и певицу связывает давняя дружба. Часть средств на запись этого альбома собрали фанаты певицы на сайте Planeta.ru. В числе прочих лотов, был продан за 100.000 рублей «Деловой обед с певицей». Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Альбом вышел на CD, а также доступен для прослушивания и скачивания на всех онлайн-ресурсах с 18 июня.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире поп-музыки
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