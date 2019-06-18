Мара, 21 июня, «16 Тонн»

16:47

21 июня, в день летнего солнцестояния или в солнцеворот МАРА сыграет в «16 Тоннах» свой огненный концерт с программой «Русская Звезда»

Дата выбрана осознанно. С «Русской Звездой» — мощными, призывными, адресованными русскому человеку песнями нового альбома МАРА проехала к началу лета 22 города: от Мурманска до Сочи, от Орла до Омска. Это ровно половина тура, и в день летнего солнцестояния, в самый светлый день года МАРА сыграет наполненный огненной энергией и силой концерт в самом главном, самом светлом городе, в своей родной Москве.

«Солнцеворот — это наш русский символ. И особый день. Именно в нашей Москве — городе света прекрасно, особенно и сильно сыграть в этот день концерт перед нашими людьми!» — говорит МАРА.

