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Мара, 21 июня, «16 Тонн»

16:47 18.06.2019
Мара, 21 июня, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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21 июня, в день летнего солнцестояния или в солнцеворот МАРА сыграет в «16 Тоннах» свой огненный концерт с программой «Русская Звезда»

Дата выбрана осознанно. С «Русской Звездой» — мощными, призывными, адресованными русскому человеку песнями нового альбома МАРА проехала к началу лета 22 города: от Мурманска до Сочи, от Орла до Омска. Это ровно половина тура, и в день летнего солнцестояния, в самый светлый день года МАРА сыграет наполненный огненной энергией и силой концерт в самом главном, самом светлом городе, в своей родной Москве.

«Солнцеворот — это наш русский символ. И особый день. Именно в нашей Москве — городе света прекрасно, особенно и сильно сыграть в этот день концерт перед нашими людьми!» — говорит МАРА.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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