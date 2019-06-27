Теплая Трасса «Взлетная полоса / Этот мир»

Исполнитель: Теплая Трасса, Название: «Взлетная полоса / Этот мир», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Этим глянцевым диджипаком с архивными фотографиями на створках питерский лейбл True Fanatics фактически ставит точку в многолетней эпопее с изданием в нормальном виде студийного наследия «Теплой Трассы». Теперь номерные альбомы барнаульцев доступны на СD или фирменных кассетах («Все впереди»), а за бортом остались лишь концертники да четырехчастный сборник «Всадники Апокалипсиса».

Впрочем, именно с концертной записи «Взлетная полоса» стартует издание. Название у релиза народное, а сам фестиваль состоялся в 1992-м на фестивале «Рок-сессия» в барнаульском АГУ. «ТТ» тогда выступили в две гитары и с барабанщиком Александром Подорожным, который позднее волею судеб окажется с былыми соратниками по разные стороны мировоззренческих баррикад. В таком аскетичном составе особенно убедительно звучит лирика: «Только как ни крути» (с заразительным многоголосием), «Есть», «Мертвый мир», «Про судьбу». Но и фирменная истошность «Теплой Трассе» здесь вполне к лицу («Забито намертво», «Три друга» и др.)

«Лайв» дополнен редкими материалами – черновыми редакциями песен «Я пустил по кругу» и «Долго бегала по кухне» из альбома «Этот мир», а также не вошедшей туда «Святой Родиной». Возможно, на тот момент музыкантам она показалась чересчур прямолинейной, поскольку свои христианские убеждения они еще старались передавать завуалированно, с известной степенью юродства и сюрреалистичности.

Иначе бы мистические тексты Вадима Макашенца отчаянно бы дисгармонировали с грязным панк-саундом «Этого мира». Но, несмотря на ограниченный арсенал выразительных средств, участники «ТТ» и здесь порою задействуют любопытные приемы. Так, песня «Г…но» вся нанизана на сокрушенно повторяемое «ой-ой», а в «Трех друзьях» звучит голос Марины Крашенинниковой. В альбоме 2008-го года «Трамплины Рая» женский вокал «Теплой Трассой» будет использоваться более смело и осмысленно.

«Этот мир» записывался в январе 1993-го, поэтому имеет подзаголовок «рождественский альбом». Однако его настроение имеет мало общего со святочной умиротворенностью. Такие песни, как «Долго бегала по кухне» будут близки и понятны тем, кто немилосердно косячил в новогодние каникулы - «и вот Рождество опять застало тебя врасплох». Как известно, минус на минус дает плюс, поэтому предлагаемый «Теплой Трассой» контрастный душ из «вселенского покоя» и «в, общем-то, вполне суицидных идей» ставит на место мозги, размягченные бесконечными «Ирониями судьбы»:

Я пустил по кругу облако из дыма

Кто-то разорвал его на другом конце

Я спросил у друга — где моя любимая

Кто-то застрепился на его лице...