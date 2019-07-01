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Николай Носков даст первые концерты после тяжелого инсульта

12:14 1.07.2019
Николай Носков даст первые концерты после инсульта
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Певец Николай Носков возобновил репетиции после двухлетней паузы, вызванной тяжелым инсультом.

В марте 2017-го Николай Носков перенес инсульт, после которого проходил долгую реабилитацию, не общаясь с поклонниками и журналистами. Однако на днях продюсер Виктор Дробыш поделился с публикой кадрами, сделанными в звукозаписывающей студии, сообщает «7 дней». На видео Николай Носков исполняет отрывок песни на английском языке.

Друзьям Николая эмоционально отреагировали на ролик с участием певца. «Витя, это просто невероятно крутая новость! С возвращением, дорогой Николай», «Мурашки по коже», «Спасибо вам Виктор что поддерживаете его в беде», «Слава Богу, что он выздоровел! Здоровья ему», — радуются за Носкова поклонники.

Отдельно фанаты выразили благодарность Дробышу, который не бросил своего друга в беде и несколько лет активно помогал Носкову преодолеть недуг.

Напомним, что здоровье Носкова подкосилось весной 2017 года, когда ему была проведена операция по удалению тромба. В СМИ сообщалось о том, что певец перенес инсульт и якобы был частично парализован.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Инсульт и его профилактика
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