Основатель группы SHAH выпустит утерянный альбом с Крупновым и «Бригадой С»

15:42

Утерянный альбом основателя группы SHAH Антона Гарсии найден и будет выпущен.

Как выяснилось, созданная на стыке 80-х и 90-х неизданная запись сохранилась и дошла до наших дней, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Считавшиеся утраченными композиции сольного проекта фронтмена группы SHAH Антона Гарсии будут впервые изданы спустя 30 лет. Это песни в стиле арт-рок, записанные при участии Анатолия Крупнова («Черный Обелиск»), Павла Титовца («Нюанс»), Сергея Мазаева («Моральный Кодекс»), музыкантов групп «Бригада С» и «Карнавал».

Проект не был опубликован и долгое время считался утерянным, лишь недавно удалось найти эти записи. Отреставрированные композиции были объединены в ретроспективный альбом, также, специально для издания — в память о прошлых временах — Антон Гарсия и Павел Титовец сделали новый совместный сингл «Unity». В настоящий момент на сайте Планета.Ру завершается краудфандинговая акция, приуроченная к изданию этого уникального альбома.

