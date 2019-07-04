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Евгений Маргулис, 10 июля, «16 Тонн»

11:05 4.07.2019
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Евгений Маргулис остаётся на сцене уже почти 40 лет

За это время он успел поиграть в культовых «Машине времени» и «Воскресении», поучаствовать в рок-опере, адаптировать целый мюзикл и получить звание «Заслуженного артиста России». Маргулис продолжает традицию первых русских рок-групп — песни исполняются с исключительной самоотдачей и настоящим драйвом.

В последние годы он сосредоточился на сольном творчестве — и начал писать блюз, попутно работая также с джазовыми и симфоническими коллективами. На музыке Маргулиса выросло не одно поколение слушателей, и его карьера — уникальный пример того, как можно всегда оставаться молодым и писать для души, а не для покорения чартов.
Вспомнить строчки из любимых песен, обладающих особой атмосферой, можно будет 10 июля в «Тоннах», и поверьте — на концерте Евгения Маргулиса их всегда в достатке.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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