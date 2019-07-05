Лидер «Мультfильмов» провел день независимости от своей группы

Концерт питерской группы «Мультfильмы» состоялся в столичном клубе «16 тонн» 4 июля

В 2000-м «Мультfильмы» считались одной из главных надежд набиравшего тогда обороты «рокапопса». В записи первого альбома им помогали Tequilajazzz и «Сплин», а критики имели все основания считать, что дебютанты вскоре подвинут «Мумий Тролль». Но что-то не срослось, хотя и были все предпосылки.

Песни «Мультfильмов» на удивление мелодичны и целомудренны. В них трудно найти, например, упоминания об алкоголе, а досуг героев чаще исчерпывается чаепитиями, прослушиванием кассет и бесконечными прогулками по Питеру. Однако и ни о какой лакировке действительности речи здесь нет. Иначе б откуда в этих хрупких творениях взялись бы упоминания и «толстой маме» и «съемных квартирах без горячей воды».

Посетители «Тонн» так и не услышали 4 июля группу в полном составе, а ее лидер Егор Тимофеев выступал с клавишником Евгением Шаповаловым. Сначала дуэт сыграл несколько новых песен, которые произвели на зрителей благоприятное впечатление. После вещи с лейтмотивом «За минуту до зимы» в ответ на одобрительные возгласы из зала Тимофеев признался: «Стараемся».

«День независимости от группы «Мультfильмы» - время пришло, группа распалась», - произнес Егор загадочную фразу, присел на «завалинке» и сыграл несколько песен в акустике. Среди них был кавер на «Человека и кошку» «Ноля», где «кричит» заменили на «грустит» и обойма хитов – «Тело» в блюзе, «До завтра», «Чужие звезды», «Магнитофон», «Брэд Питт». По заказу прозвучала «Это не любовь» из трибьюта группе «Кино».

Концерт проходил в режиме полнейшей импровизации. Тимофеев с удовольствием исполнял заказы, играя в одиночку даже песни, предназначенные для сугубо электрических концертов, вроде «Стереосигнала». Бармен клуба возжелал услышать «Яды»? «А надо? – скептически уточнил Егор. – «Яды» для бармена, звучит как-то странно…» Тем не менее, и эта просьба была удовлетворена.

Покопавшись у себя в ноутбуке, «В осень» Тимофеев исполнил под минусовку, подготовленную для своего сольного тура по городам России. Результатом остался недоволен и вновь окунулся в акустическую стихию. Тимофеев охотно шел навстречу пожеланиям зрителей, поэтому и сыграл, например, «Девушку» и «Рыжее солнце». А вместо заказанной «Марочки» сыграл крамольного «Мальчика», попутно заметив, что именно из-за этой песни «Мультfильмы» стали персоной нон грата на «Нашем Радио».

За два с половиной часа Тимофеев исполнил 41 песню с продублированными на бис «Пистолетом» и «Магнитофоном». На прощание он вновь заговорил о распаде группы «Мультfильмы», заметив, что это был один из последних концертов под такой вывеской. «Не грустите – будет что-то другое», - обнадежил певец притихшую публику.

