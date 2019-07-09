Лолита поделилась страшными впечатлениями от Донецка и Луганска

15:15

Лолита Милявская рассказала о своей недавней поездке в Донецк и Луганск.

В непокорный регион певица ездила с гастролями. На открытых площадях при огромном стечении народа она исполнила песни «Ты мое море», «Шампанское». «На «Титанике»» и многие другие, сообщает РИА Новости. ««Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!» Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка, — пишет Лолита у себя в соцсетях. — Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить... Но есть один важный для меня вывод: то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом».

В одном из своих постов о поездке Лолита Милявская выложила видео из Дебальцево. «Чтобы оценить состояние мирной жизни, надо смотреть эти кадры, — комментирует видео певица. — Это знаменитое Дебальцево, где погибло очень много людей. <…> Сейчас все тихо, мирно, все в зелени, но дома по-прежнему кое-как залатаны, выбиты окна».

Несмотря на то, что Лолита – уроженка Закарпатья, в 2017 году власти Украины запретили певице ей въезд в страну сроком на три года.

