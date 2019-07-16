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Представитель Леонтьева прокомментировала известие о его уходе со сцены

13:49 16.07.2019
Пресс-секретарь Леонтьева опровергла новость о его уходе со сцены
Валерий Леонтьев. Фото с сайта fest-sbv.by
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Представители Валерия Леонтьева опровергли новость о его уходе со сцены.

Пресс-секретарь певца Татьяна Федоткина не подтвердила сообщения ряда СМИ о том, что его выступление в Витебске на фестивале «Славянский базар» 11 июля было последним, ведь концерты у артиста расписаны до конца года. «Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются, - подчеркнула Федоткина в интервью РИА Новости. – Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал».

Одиннадцатого июля Валерий Леонтьев дал сольный концерт в рамках фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В ходе концерта он провел небольшую экскурсию по годам и даже векам, проведя определённые археологические «изыскания». К этой категории относилась, например, «Кабаре», во время исполнения которой он со своими танцорами представил небольшую мизансцену, сидя на красном диване.

После «Танго разбитых сердец», пока Валерий Леонтьев переодевался в гримерке, его музыканты исполнили музыкальные импровизации в ритме танго. Во втором отделении певец произвел фурор, показав свой коронный номер «Маргарита», облачившись в умопомрачительный наряд с крыльями. Заметив, что у публики «хорошо зашло старье», Валерий Леонтьев исполнил еще и балладу «Я позабыл твое лицо».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 17:06
Гость: IgS

точно, возьми лучше почитай библию - она посвежее.
16.07.2019, 15:19
Гость: Alex

Давайдосвидос...уже лет 30 как в полном нафталине со своей древней Маргаритой...
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