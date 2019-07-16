Представитель Леонтьева прокомментировала известие о его уходе со сцены

13:49

Представители Валерия Леонтьева опровергли новость о его уходе со сцены.

Пресс-секретарь певца Татьяна Федоткина не подтвердила сообщения ряда СМИ о том, что его выступление в Витебске на фестивале «Славянский базар» 11 июля было последним, ведь концерты у артиста расписаны до конца года. «Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются, - подчеркнула Федоткина в интервью РИА Новости. – Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал».

Одиннадцатого июля Валерий Леонтьев дал сольный концерт в рамках фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В ходе концерта он провел небольшую экскурсию по годам и даже векам, проведя определённые археологические «изыскания». К этой категории относилась, например, «Кабаре», во время исполнения которой он со своими танцорами представил небольшую мизансцену, сидя на красном диване.

После «Танго разбитых сердец», пока Валерий Леонтьев переодевался в гримерке, его музыканты исполнили музыкальные импровизации в ритме танго. Во втором отделении певец произвел фурор, показав свой коронный номер «Маргарита», облачившись в умопомрачительный наряд с крыльями. Заметив, что у публики «хорошо зашло старье», Валерий Леонтьев исполнил еще и балладу «Я позабыл твое лицо».

