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Таня, Балакирская, 2 августа, «16 Тонн»

19:15 31.07.2019
Таня, Балакирская, 2 августа, «16 Тонн»
Фото предоставлено организаторами концерта
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Таня Балакирская — феномен на российской музыкальной сцене

Талантливая композитор, певица с уникальным творческим почерком и подачей, Таня впечатляет зрителя невообразимым сочетанием чувственности, глубины и откровенности. Творчество Тани — удивительный пример цельности формы и содержания.

Проекты Тани Балакирской, в которых участвует великолепный джазовый и кинокомпозитор Дмитрий Илугдин — альянс отличных музыкантов с автором песен, которой есть что сказать; это один из самых оригинальных коллабораций отечественной сцены. Если кратко, то это чувственная и умная музыка, которая качает по-настоящему. Такого в России почти нет, да и в мире мало где есть. Танины произведения скорее относятся к западной традиции: Кассандра Уилсон, Патришиа Барбер, Курт Эллинг, Джони Митчелл и так далее. Вместе с уникальным трубачом Салманом Абуевым Балакирская и Илугдин творят запредельную магию звука.

Совсем недавно у Тани Балакирской вышел третий сольный альбом «Живы Благодарить», о котором и зрители, и коллеги по сцене отзываются исключительно в превосходной степени, а осенью Балакирскую и Илугдина ждут гастроли по европейским фестивалям. 

Вход свободный!

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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