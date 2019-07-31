Таня, Балакирская, 2 августа, «16 Тонн»

19:15

Таня Балакирская — феномен на российской музыкальной сцене

Талантливая композитор, певица с уникальным творческим почерком и подачей, Таня впечатляет зрителя невообразимым сочетанием чувственности, глубины и откровенности. Творчество Тани — удивительный пример цельности формы и содержания.

Проекты Тани Балакирской, в которых участвует великолепный джазовый и кинокомпозитор Дмитрий Илугдин — альянс отличных музыкантов с автором песен, которой есть что сказать; это один из самых оригинальных коллабораций отечественной сцены. Если кратко, то это чувственная и умная музыка, которая качает по-настоящему. Такого в России почти нет, да и в мире мало где есть. Танины произведения скорее относятся к западной традиции: Кассандра Уилсон, Патришиа Барбер, Курт Эллинг, Джони Митчелл и так далее. Вместе с уникальным трубачом Салманом Абуевым Балакирская и Илугдин творят запредельную магию звука.

Совсем недавно у Тани Балакирской вышел третий сольный альбом «Живы Благодарить», о котором и зрители, и коллеги по сцене отзываются исключительно в превосходной степени, а осенью Балакирскую и Илугдина ждут гастроли по европейским фестивалям.

Вход свободный!