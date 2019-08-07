]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову

18:28 7.08.2019
Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову
Вилли Токарев. Фото с официального сайта певца willitokarev.ru

Умерший 4 августа шансонье Вилли Токарев, как выяснилось, посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. «Я общался с супругой покойного, с друзьями семьи, и они мне ее [песню] переслали, я у них взял разрешение на публикацию», — заявил Умаров РБК.

В композиции под музыку в кавказском стиле перечисляются заслуги Кадырова и достоинства региона. «Мы считаем, что Вилли Токарев — это очень знаменитый, известный человек, нам было приятно [что он посвятил песню главе Чечни]», — добавил Умаров.

Министр отметил, что встречался с певцом в Москве несколько лет назад на мероприятии. «Я уважаю его как личность, как настоящего человека, как мужчину, который способен проходить через все жизненные тернии и оставаться человеком, всегда задорным, позитивным, мужественным», — сказал он.

Дату похорон Вилли Токарева перенесли с 7 на 9 августа. По неофициальным данным, певца похоронят на Троекуровском кладбище.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.08.2019, 23:01
Гость: Оллес

А что ?У нас удельных князьков-то много,наварачкай каждому пару куплетов с восхвалениями - глядишь - и на особнячишко на Рублевке хватит :))
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.