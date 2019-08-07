Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову

18:28

Умерший 4 августа шансонье Вилли Токарев, как выяснилось, посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. «Я общался с супругой покойного, с друзьями семьи, и они мне ее [песню] переслали, я у них взял разрешение на публикацию», — заявил Умаров РБК.

В композиции под музыку в кавказском стиле перечисляются заслуги Кадырова и достоинства региона. «Мы считаем, что Вилли Токарев — это очень знаменитый, известный человек, нам было приятно [что он посвятил песню главе Чечни]», — добавил Умаров.

Министр отметил, что встречался с певцом в Москве несколько лет назад на мероприятии. «Я уважаю его как личность, как настоящего человека, как мужчину, который способен проходить через все жизненные тернии и оставаться человеком, всегда задорным, позитивным, мужественным», — сказал он.

Дату похорон Вилли Токарева перенесли с 7 на 9 августа. По неофициальным данным, певца похоронят на Троекуровском кладбище.