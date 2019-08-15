Evergrey «The Atlantic»

Исполнитель: Evergrey, Название: «The Atlantic», Стиль: прог-метал, Год: 2019

Любовная лодка разбилась о быт… Так обычно говорят, когда и вместе тесно, и врозь тошно. Сравнение отношений с морской стихией – достаточно действенный прием. Вот только шифровки поэтов и музыкантов на эту тему не всегда подлежат однозначному прочтению и становятся ясными только тогда, когда катастрофа уже произошла и попала в новостные ленты.

Прошлый альбом шведской прог-металлической команды Evergrey и впрямь представлял собой репортаж из самого сердца шторма: когда средь буйства стихии ты никак не избавишься от своих глубинных переживаний, которые не только тяготят тебя, но и дают определенную мазохистскую сладость. Через некоторое время стала известна реальная подоплека этих страданий: вокалист Том Энглунд развелся со своей женой и бэк-вокалисткой Кариной.

Соответственно, «The Atlantic» - это дневник, фиксирующий перегоревшие чувства. Кораблекрушение уже случилось, и путешественник болтается где-то на обломках судна в холодных водах Атлантики. Вот почему «открывашка» «A Silent Arc» звучит тягуче и обреченно. В кульминационный момент появляется звучащий в рации голос спасателей, но пострадавший никак не реагирует на него, уподобляясь холодным, медленно накатывающим волнам.

В таком ключе выдержано примерно две трети альбома. Погоды не делают изредка возникающие гитарные шторма в таких песнях, как например, «Weightless». А квинтэссенцией всего альбома можно считать невнятный клавишный огрызочек «The Tidal». Возможно, Энглунду стало так плохо, что он не стал доводить до ума и обременять текстом возникшую у него меланхоличную тему.

Диск «The Atlantic» можно смело рекомендовать тем, кто находится на перепутье или в долгом изнурительном путешествии. Он не отрезвит и не утешит, но с ситуацией несколько примирит.