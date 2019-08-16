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Первый музыкально-парусный фестиваль 16 TONS MUSIC RACE, 14-21 сентября,

01:55 16.08.2019
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами фестиваля
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Арт-директор московского клуба «16 Тонн» Павел Камакин и яхтсмен Сергей Соловьёв анонсируют первый музыкальный фестиваль-регату 16 TONS MUSIC RACE на Балеарских островах

Хэдлайнером фестиваля станет Noize MC.

16 TONS MUSIC RACE – уникальное и первое в истории парусного спорта и музыкальных фестивалей мероприятие такого формата. 5 звёзд отечественной сцены, 150 зрителей, 15 парусных судов, 7 дней регаты, 170 миль, 5 эксклюзивных концертов и ди-джей сетов на воде.

Фестиваль-регата – это уникальный формат, закрытое мероприятие для влюбленных в море истинных ценителей музыки. Всего 150 счастливчиков вместе со звездами отечественной сцены на 15 яхтах совершат регату, останавливаясь в самых живописных бухтах Балеарских островов. И каждый вечер в программе фестиваля - эксклюзивные концерты и ди-джей сеты звёздных участников.

Участники: Noize МС, SunSay, Антоха МС, Pompeya, ОбеДве

За событием будут наблюдать сотни тысяч пользователей. Прямые трансляции со всех выступлений и некоторых спортивных мероприятий пройдут на странице клуба «16 Тонн» ВКонтакте. Все подробности о фестивале, участниках и концертах на сайтеmusicrace.ru
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире музыки
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