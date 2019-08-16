Первый музыкально-парусный фестиваль 16 TONS MUSIC RACE, 14-21 сентября,
Хэдлайнером фестиваля станет Noize MC.
16 TONS MUSIC RACE – уникальное и первое в истории парусного спорта и музыкальных фестивалей мероприятие такого формата. 5 звёзд отечественной сцены, 150 зрителей, 15 парусных судов, 7 дней регаты, 170 миль, 5 эксклюзивных концертов и ди-джей сетов на воде.
Фестиваль-регата – это уникальный формат, закрытое мероприятие для влюбленных в море истинных ценителей музыки. Всего 150 счастливчиков вместе со звездами отечественной сцены на 15 яхтах совершат регату, останавливаясь в самых живописных бухтах Балеарских островов. И каждый вечер в программе фестиваля - эксклюзивные концерты и ди-джей сеты звёздных участников.
Участники: Noize МС, SunSay, Антоха МС, Pompeya, ОбеДве
За событием будут наблюдать сотни тысяч пользователей. Прямые трансляции со всех выступлений и некоторых спортивных мероприятий пройдут на странице клуба «16 Тонн» ВКонтакте. Все подробности о фестивале, участниках и концертах на сайтеmusicrace.ru