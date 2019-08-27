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«Танцы Минус», 30 августа, «16 Тонн»

19:20 27.08.2019
«Танцы Минус», 30 августа, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Традиционный летний концерт «Танцев Минус» пройдет 30 августа в клубе «16 Тонн»

В рок-музыке начала нулевых определенно была своя харизма — нервная, холодная, отчаянная, сообщает «Афиша». Одним из ее собирательных примеров стал, например, саундтрек к фильму Алексея Балабанова «Брат-2».

Именно тогда «Смысловые галлюцинации», «Би-2», «Сансара» и многие другие записали свои самые запоминающиеся песни. Коллектив «Танцы минус», чья основная дискография уместилась в три альбома, вышедших в самом начале десятилетия, по сей день сохраняет это колкое звучание и небанальную текстоцентричность.

Начало в 20.00.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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