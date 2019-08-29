Филипп Киркоров грязно обругал организаторов «Новой волны»

11:45

Певец Филипп Киркоров учинил очередной публичный скандал.

Инцидент произошел на репетиции фестиваля «Новая волна» в Сочи, где певец обматерил персонал ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки.

Киркоровский демарш попал на видео. «Вот такая репетиция Филиппа Киркорова на «Новой волне — 2019» в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю, многие таким его не видели», — написал автор ролика.

Сильнее всего артиста вывели из себя сорванные сроки подготовки к концерту, сообщает РЕН-ТВ. Он заявил, что шоу не будет, если он не сможет провести репетицию. Киркоров также отметил, что ему нет дела до того, сколько времени осталось до концерта.

Музыкальный фестиваль пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. В нем участвуют 13 финалистов из 11 стран мира.

