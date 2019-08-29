]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Филипп Киркоров грязно обругал организаторов «Новой волны»

11:45 29.08.2019
Филипп Киркоров грязно обругал организаторов «Новой волны»
Филипп Киркоров. Фото с сайта kirkorov.ru
Материалы по теме:

Певец Филипп Киркоров учинил очередной публичный скандал.

Инцидент произошел на репетиции фестиваля «Новая волна» в Сочи, где певец обматерил персонал ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки.

Киркоровский демарш попал на видео. «Вот такая репетиция Филиппа Киркорова на «Новой волне — 2019» в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю, многие таким его не видели», — написал автор ролика.

Сильнее всего артиста вывели из себя сорванные сроки подготовки к концерту, сообщает РЕН-ТВ. Он заявил, что шоу не будет, если он не сможет провести репетицию. Киркоров также отметил, что ему нет дела до того, сколько времени осталось до концерта.

Музыкальный фестиваль пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. В нем участвуют 13 финалистов из 11 стран мира.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2019, 15:39
Гость: здоров ли?

В его биографии была и розовая кофточка в Ростове,и избиение женщины,когда он убегал в Израиль.
Филю необходимо проверить на вменяемость в институте Сербского.
29.08.2019, 15:01
Гость: stalker

Если это конкурс молодых исполнителей, то какого черта там Киркоров делает ? Его молодость в далеком прошлом. Он и так примелькался и порядком надоел.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.