«Бригадный подряд» устроил в Москве премьеру своего обновленного состава

Концерт группы «Бригадный подряд» состоялся в Москве 24 августа

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

«Бригадный подряд» разрушил все наши стереотипные представления о питерском панке 80-90х. Считалось, что представители этого музыкального направления в Северной столице, отличались театрализацией, аполитичностью и на удивление раздолбайским подходом к делу. Будучи первопроходцем панк-движения, «подрядовцы» долгое время сами идеально соответствовали этому шаблону. Но пройдя ряд пертурбаций в составе и музыкальных метаморфоз, группа стала звучать на удивление собранно, выглядеть стильно и сочинять броские песни, западающие в душу на раз.

В столичном клубе «16 Тонн», где ровно год назад «Бригадный подряд» сыграл необычный тематический сет, посвященный новому учебному году, команда познакомила поклонников со своим новым барабанщиком Максимом Колдаевым. Сделано это было весьма концептуально – при помощи песни «Бубен», насыщенной шаманскими ударными. Дебют драммера вполне удался.

Фронтмен «бригадиров» Анатолий «Толян» Скляренко признался, что концерт в Москве изначально задумывался как акустический, но от этой идеи пришлось в итоге отказаться. «Слава Богу!» - откликнулся кто-то из зрителей. Тем не менее, страсть к экспериментам наложила отпечаток на программу концерта, которая изобиловала раритетами. Из старых песен к этой категории музыканты отнесли «Розовую воду». Из новых – нехарактерную для них композицию «День» из альбома «Плоская Земля», построенную на речитативе и описании сентиментальных подробностей случайного романа двух неприкаянных людей с непростым прошлым.

Об уместности для группы подобных пронзительных сюжетов неплохо порассуждал в ходе концерта гитарист Александр «Сантер» Лукьянов. Перед песней «Кошка» он признался, что, как только выпьет, то готов пустить слезу не только при виде какого-нибудь милого зверька, но и, например, таракана. А в случае увеличения дозы подобные чувства у него начинает вызывать даже Толян.

Публика далеко не всегда разделяла лирические чувства своих любимцев. Запомнилась ухоженная девушка, танцевавшая под песню про утопленный в унитазе мобильник так отчаянно, будто с ней подобные события происходят регулярно. Другая же особа осмелилась во время песни «Красота сожрет мир» укусить Толяна за ногу. Но сознательных элементов в клубе в этот вечер было все же больше. Именно они и устроили зрелищный флэшмоб, дружно опустившись на пол под, пожалуй, самую пронзительную песню «Бригадного подряда» «Веточка кленовая».

