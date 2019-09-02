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Оргазм Нострадамуса «Live In BGTRK'96»

17:07 2.09.2019 , Денис Ступников

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Live In BGTRK'96», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

В Бурятии рок-н-ролл в загоне был не всегда. Просветы наблюдались в 90-е, когда группа «Империя снегов» триумфально выступила на фестивале Rock-Line, и местные телевизионщики дали ему карт-бланш, пригласив делать передачу о молдежной музыке. За дело Батурин, получивший к тому моменту неофициальный титул министр рока Бурятии, взялся с энтузиазмом, и познакомил общественность с массой андеграундных команд.

В музыкальных сетах, которые писались для эфиров заранее, особенно отличилась группа «Оргазм Нострадамуса». Переборщив со сценическим шоу, лидер команды Алексей «Угол» Фишев заляпал пол красной краской, к огромному неудовольствию следующих участников съемок. Зато эти зафиксированные три песни изданы сейчас «Изоляцией рекордс» на CD в виде трехпесенного миньона.

Для телевидения «оргазмы» выбрали исключительно такие композиции, в которых с наибольшей неприглядностью показан асоциальный образ жизни их собратьев и та цена, которой им приходится платить. После обманчиво расслабляющего вальса идет песня «Веселые ребята», сделанная по образу и подобию «Поганой молодежи» «Гражданской Обороны»: нарочито дурными голосами в ней перечисляются бесчинства неприкаянных панков, а заглавное словосочетание дружно повторяется после каждой строчки. Получилось разухабисто, но несколько поверхностно.

Следующая вещь «Весеннее жертвоприношение» построена на параллели между гонениями на затурканного всеми неформала и весенней искупительной смертью, ставшей краеугольным камнем многих мировых религий. Расправа над маргиналом доведена до логического конца в финальном истошном треке «Их специально убивали».

Издание снабжено редкими фотографиями, в полной мере передающими динамику выступлений молодых «Нострадамусов», и подробным предысторией этой необычной записи. Диджипак пронумерован. Коллекционеры, радуйтесь и – не тормозите!
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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