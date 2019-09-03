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Юбилей Рикошета отметят на первой научной рэп-конференции

23:27 3.09.2019
Юбилей Рикошета отметят на первой научной рэп-конференции
Рикошет в фильме «Дикий Восток». Стоп-кадр из ленты
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Третьего сентября могло бы исполниться 55 лет со дня рождения знаменитого питерского рок-музыканта, создателя группы «Объект насмешек», Александра «Рикошета» Аксенова.

Рикошета, скоропостижно скончавшегося 22 марта 2007 года, вспоминают в СМИ нечасто, несмотря на то, что он был первопроходцем во многих областях: одним из первых в России начал играть постпанк, дал путевку в жизнь группам «Сплин», «Король и Шут», «Пилот» и многим другим перспективным музыкантам, выпустил трибьют Виктору Цою «КИНОпробы» и спродюсировал рэп-сборник «Рикошет и Балтийский рэп».

Именно о генетической связи творчества Рикошета с рэпом расскажет кандидат филологических наук Денис Ступников с докладом «Рикошет – «папа» русских рэперов» на международной научной конференции «РЭП: филологический дискурс», которая пройдет 14 сентября в столичном РГГУ. Это первый научный форум такого уровня в нашей стране. С докладами выступят такие известные филологи, специализирующиеся на современной молодежной музыке, как Юрий Доманский, Виталий Гавриков, Кристина Пауэр, Елена и Ольга Никитины и др. Желающие приять участие в конференции у качестве гостей могут писать сюда до 8 сентября.

Рикошета в качестве киноперсонажа можно будет увидеть в фильме Алексея Учителя «47», съемки которого проходят в Латвии. Музыканта, сбывшего гражданским мужем Марьяны Цой, сыграет актер Илья Дель.

Кроме того, режиссер «Иглы» Рашид Нугманов надеется в ближайшее время довести до ума реставрацию своего фильма «Дикий Восток» с Александром «Рикошетом» Аксеновым в главной роли. Этот истерн показывали в Австралии и Японии, но до российских экранов он так и не дошел. В случае интереса прокатчиков к «Дикому Востоку» скоро может состояться его сильно запоздалая премьера и в России.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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