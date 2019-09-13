Внебрачная дочь Осина и Валентина Талызина снимутся в фильме о Началовой

17:38

Андрей Загорский возобновляет съемки фильма о певице Юлии Началовой.

Называться картина будет «Буду рядом» - по заглавию одной из песен Началовой. По своему размаху бюджет будет сопоставим с работами Алексея Учителя и Андрея Звягинцева и превысит заявленную сумму — вместо 60 миллионов рублей речь может идти примерно о 100 миллионах. «Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», — сказал мужчина в беседе с корреспондентом «Телепрограммы».

В основе фильма будут лежать разные периоды жизни певицы — детство, юность и последние ее годы. Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова — внебрачная дочь Евгения Осина. Кроме того, в нескольких сценах зрители увидят знаменитую Валентину Талызину.

Съемки начнутся в конце месяца, после того, как 16 сентября исполнится полгода со дня смерти Юлии и ее отец Виктор Началов унаследует авторские права на песни, необходимые для фильма.

Напомним, ранее семья Началовой была против того, чтобы Загорский, который ранее прославился книгой о Диане Шурыгиной, занимался созданием фильма о Юлии. Как уверяет Андрей, сейчас они сменили гнев на милость и даже Анна Исаева (пиар-директор и близкая подруга Началовой) сказала ему: «Делайте, что хотите».

