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Внебрачная дочь Осина и Валентина Талызина снимутся в фильме о Началовой

17:38 13.09.2019
Внебрачная дочь Осина и Валентина Талызина снимутся в фильме о Началовой
Фото с сайта wikipedia.org
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Андрей Загорский возобновляет съемки фильма о певице Юлии Началовой.

Называться картина будет «Буду рядом» - по заглавию одной из песен Началовой. По своему размаху бюджет будет сопоставим с работами Алексея Учителя и Андрея Звягинцева и превысит заявленную сумму — вместо 60 миллионов рублей речь может идти примерно о 100 миллионах. «Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», — сказал мужчина в беседе с корреспондентом «Телепрограммы».

В основе фильма будут лежать разные периоды жизни певицы — детство, юность и последние ее годы. Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова — внебрачная дочь Евгения Осина. Кроме того, в нескольких сценах зрители увидят знаменитую Валентину Талызину.

Съемки начнутся в конце месяца, после того, как 16 сентября исполнится полгода со дня смерти Юлии и ее отец Виктор Началов унаследует авторские права на песни, необходимые для фильма.

Напомним, ранее семья Началовой была против того, чтобы Загорский, который ранее прославился книгой о Диане Шурыгиной, занимался созданием фильма о Юлии. Как уверяет Андрей, сейчас они сменили гнев на милость и даже Анна Исаева (пиар-директор и близкая подруга Началовой) сказала ему: «Делайте, что хотите».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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13.09.2019, 22:39
Гость: Юляша

Люди !!!
Будьте бдительны:это мошенники.
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