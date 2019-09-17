«Приключения Электроников» (20 лет), 20 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Последний альбом группы, чей репертуар традиционно составляют шлягеры советской эстрады, вышел пять лет назад. Но ожидание очередной пластинки исправно и с блеском скрашивают концерты: в составе "Электроников" числятся лучшие панк-музыканты столицы - действующие участники групп "4ервонарутта", "Плед", "ФИГИ" и "Тараканы!"
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ: СЕРГЕЙ ЛЕМОХ (КАР-МЭН), СЕРГЕЙ СКАЧКОВ (EX-ЗЕМЛЯНЕ), ТАТЬЯНА ЛИТВИНЕНКО (КВАРТАЛ), ЕЛЕНА ПОГРЕБИЖСКАЯ, ЮЛИАН И НЕ ТОЛЬКО!