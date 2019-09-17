«Приключения Электроников» (20 лет), 20 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

14:44

Не раз подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены (или, цитируя музыкантов, "самого доброго металлического ансамбля на Земле"), московская супергруппа "Приключения Электроников" возвращается в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с как никогда праздничным шоу - по случаю собственного 20-летия!

Последний альбом группы, чей репертуар традиционно составляют шлягеры советской эстрады, вышел пять лет назад. Но ожидание очередной пластинки исправно и с блеском скрашивают концерты: в составе "Электроников" числятся лучшие панк-музыканты столицы - действующие участники групп "4ервонарутта", "Плед", "ФИГИ" и "Тараканы!"

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ: СЕРГЕЙ ЛЕМОХ (КАР-МЭН), СЕРГЕЙ СКАЧКОВ (EX-ЗЕМЛЯНЕ), ТАТЬЯНА ЛИТВИНЕНКО (КВАРТАЛ), ЕЛЕНА ПОГРЕБИЖСКАЯ, ЮЛИАН И НЕ ТОЛЬКО!

