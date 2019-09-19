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Актрису Дарью Егорову увольняют из-за поддержки Павла Устинова

14:11 19.09.2019
Актрису Дарью Егорову увольняют из-за поддержки Павла Устинова
Дарья Егорова. Фото из Фейсбука актрисы

Крупными неприятностями обернулась для актрисы Дарьи Егоровой премьера 18 сентября в Пермском академическом Театре спектакля «Дом Бернарды Альбы».

В конце, во время поклона артистов, Дарья Егорова выступила с заявлением в поддержку Павла Устинова, осужденного по «московскому делу» на 3,5 года по обвинению в вывихе плеча росгвардейцу, сообщает пермский интернет-журнал «Звезда» . «Я хочу сказать о том, что наш коллега, актер Павел Устинов был осуждён на три с половиной года колонии. И я бы хотела попросить о помощи у всех, кто есть в зале, кто готов помочь. Я думаю, что мы все должны как-то сплотиться и помочь ему и всем фигурантам «московского дела». Свободу Павлу Устинову!»

У себя в Фейсбуке актриса написала, что было дальше: «Как только я зашла за кулисы, режиссёр спектакля [Диана Добрева – прим.ред.] начала орать на меня «кто ты такая что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник». Никто из актёров меня не поддержал. После этого мне стали писать мои коллеги о том, что я не имела никакого морального и человеческого права так делать, о том, что я подставила их всех и испортила премьеру зрителю.

Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке, и который включил мне микрофон»
 

Темы: Народные протесты, Пермь, Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Кино в России, Театр в России
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 21:48
Гость: os

Вообще-то "невиновный" Устинов мастерски сбил с ног полицейского. Догадываетесь, что сделали бы американские полицейские с таким "невиновным"?
А что касается артистов и артисток, то сегодня уже опасно идти против их антигосударственного мейнстрима - затопчут всей толпой. И эта культурная "элита" явно уже работает на интересы богатых дядь, причем проживающих за рубежом.
19.09.2019, 17:49
Гость: скорее позор михаилу

''Любой гражданин имеет право высказывать свое мнение...''- НО в свободное от работы время и НЕ на сцене/все же театр не ее квартирка/. Руководство поступило ПРАВИЛЬНО и своевременно,таким 'защитницам' не место в УВАЖАЕМОМ театре!
19.09.2019, 17:01
Гость: Иван Иваныч

Надоели дуры, изображающие из себя Жанну д’Арк. Под зад коленом и вон из театра.
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