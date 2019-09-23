Экс-вокалист «Технологии» устроил похороны своего хита на юбилее «Приключений Электроников»

Группа «Приключения Электроников» отметила свое 20-летие большим концертом в «ГлавКлубе» 20 сентября

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Только со стороны может показаться, что путь кавер-бэндов в наше время является наименее тернистым. Отсутствие творческого подхода к исполняемым песням, ресторанная рутина, сплошные склоки и соблазны – все это подстерегает таких музыкантов. Стоит ли удивляться, что век кавер-групп недолог. Однако «Электроники» сумели преодолеть все препятствия и перешагнуть 20-летний рубеж.

На концерте в «ГлавКлубе» фронтмен команды Андрей Шабаев-Маркин трогательно приветствовал поклонников, признаваясь, что никак не рассчитывал на такое долгожительство. «Когда мы начинали, я думал, что группа просуществует ну год, ну полтора, ну два, ну пять, - рассуждал он. – Спасибо вам за то, что были с нами все эти 20 лет в этом удивительном приключении.

Достигнув определенного статуса, «Электроники» не стоят на месте и пребывают в постоянном поиске неизвестного материала. Одну из таких премьер «нового-старого» шлягера они устроили на концерте. Приуроченная к «Олимпиаде-80» песня из репертуара Софии Ротару «Темп» действительно долго была на периферии внимания рокеров – даже несмотря на свою идеальную пауэр-металлическую фактуру. Но не так давно ее извлек из загашников и исполнил именно в таком ключе Александр Пушной. У «электроников» получилось не хуже и по-своему.

«Приключения Электроников» известны как мастера дуэтных песен. Причем есть такая закономерность: выбирая себе в компаньоны мужчин, они чаще прибегают к услугам коллег по цеху. А вот певшие с «электрониками» девушки нередко проходили по ведомству попсы и эстрады. На юбилее же все вышло с точностью до наоборот. Заявленный в анонсе концерта бывший «землянин» Сергей Скачков до клуба так и не добрался. Зато добрались такие яркие представители поп-сцены 90-х, как Сергей Лемох и Роман Рябцев.

Исполняя «Лондон, гудбай», основатель дуэта «Кар-Мэн» вел себя, как заправский рокер, умело отрываясь и подбавив драйвовой хрипотцы в вокал. А вот Роман Рябцев заметил, что ему уже надоело петь «Нажми на кнопку», поэтому он старается делать это с иронией. Ради «электроников» он пошел на уступку, но, прежде чем затянуть набивший ему оскомину хит вновь, Рябцев выразил надежду, что сегодня устроит похороны этой песни.

По-журналистски деловой показала себя Елена Погребижская. В начале нулевых, она переквалифицировалась из ведущей теленовостей в рок-звезды и создала группу Butch. Сейчас Елена вновь вернулась та ТВ, найдя себя в кинодокументалистике, но благодаря «электроникам» раз в 10 лет выходит на сцену, чтобы спеть с ними «Нежность» Александры Пахмутовой. После рассказа об этом, Погребижская заключила: «У меня всё. Надо петь!»

Куда как более велеречивым оказался Андрей Шабаев-Маркин. Причем его речи вертелись в основном вокруг семейной темы. Песня «Позвони мне, позвони» подвигла его на совет всем девушкам поговорить по телефону со своими ухажерами. «Если бы моя будущая жена мне в свое время не позвонила бы сама, ничего бы и не было, - объяснил он. – Так что, девушки, будьте активными – не будьте противными. У вас лучше получитяс управлять этим миром».

