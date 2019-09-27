Экс-продюсер MTV Елена Харламова назначена министром культуры Подмосковья

18:03

Вакансию министра культуры Московской области заняла Елена Харламова.

До этого на протяжении двух лет она была заместителем руководителя администрации губернатора Московской области. А еще раньше в 2003-2006 Елена Харламова трудилась телевизионным продюсером на «MTV Россия».

О переменах в кадровом составе подмосковной администрации губернатор Андрей Воробьев объявил на семинаре для чиновников в университете Сбербанка, сообщает телеканал «360». На этой должности Харламова сменила Нармин Ширалиеву, сложившую полномочия по собственному желанию. «Московская область для меня — это не новый регион, я здесь с начала 2014 года работаю, - прокомментировала Харламова свое назначение. - И в той должности, в которой я до этого работала, постоянно сталкивалась с министерством. Поэтому его направления, куда оно движется, чем занимается, я понимаю».

Прежде всего, Харламова пообещала навести порядок в современном искусстве: «Мы видим, что в Москве есть очереди и в «Гараж», и в «Музей Москвы», и в «Винзавод»… Мне как раз хочется, чтобы хотя бы 10% в нашей культуре было именно в этом направлении, потому что это модно, популярно и интересно молодежи».

