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Экс-продюсер MTV Елена Харламова назначена министром культуры Подмосковья

18:03 27.09.2019
Экс-продюсер MTV Елена Харламова назначена министром культуры Подмосковья
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Вакансию министра культуры Московской области заняла Елена Харламова.

До этого на протяжении двух лет она была заместителем руководителя администрации губернатора Московской области. А еще раньше в 2003-2006 Елена Харламова трудилась телевизионным продюсером на «MTV Россия».

О переменах в кадровом составе подмосковной администрации губернатор Андрей Воробьев объявил на семинаре для чиновников в университете Сбербанка, сообщает телеканал «360». На этой должности Харламова сменила Нармин Ширалиеву, сложившую полномочия по собственному желанию. «Московская область для меня — это не новый регион, я здесь с начала 2014 года работаю, - прокомментировала Харламова свое назначение. - И в той должности, в которой я до этого работала, постоянно сталкивалась с министерством. Поэтому его направления, куда оно движется, чем занимается, я понимаю».

Прежде всего, Харламова пообещала навести порядок в современном искусстве: «Мы видим, что в Москве есть очереди и в «Гараж», и в «Музей Москвы», и в «Винзавод»… Мне как раз хочется, чтобы хотя бы 10% в нашей культуре было именно в этом направлении, потому что это модно, популярно и интересно молодежи».
 

Темы: Музыка в России, Органы власти РФ, Персоны и события в мире поп-музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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27.09.2019, 21:09
Гость: Aleks

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