Мюзикл «Первое свидание»: словно лето посреди зимы

Премьера мюзикла «Первое свидание» состоялась в МДМ в конце сентября

Судя по всему, Арон и Кейси познакомились в интернете и после переписки решились, наконец, впервые встретиться в кафе. Он – внешне успешный, но внутренне зажатый делец с Уолл-стрит, невеста которого бросила буквально в день свадьбы. Она – раскованная сотрудница галереи с кучей тараканов и предрассудков в голове.

Между ними начинаются такие словесные пикировки, что Гришковец отдыхает! Шпильки, шутки и обезоруживающие признания льются непрерывным потоком. Периодически действие дополнительно оживляет потешный официант, который к тому же еще и (о, ужас!) поет, и «призраки» прошлого, которые всеми силами должны помешать потенциальной паре стать единым целым.

Мюзикл идет в непривычном для нашей страны формате site-specific. Это значит, что действие спектакля разворачивается там же, где и находится зрительный зал: в кафе, в которое и превращается пространство МДМ. Площадка видела многое – например, высокотехнологичную зонг-оперу «Короля и Шута» TODD с танцорами и паркурщиками. А теперь всё предельно просто: ты сидишь за столиком с бокалом шампанского, а по соседству с тобой разворачивается увлекательная история знакомства двух побитых жизнью людей, пребывающих, что называется, в поиске.

Опыт показывает, что мужчины и женщины относятся к затеям с первым свиданием по разному. Это видно даже из беглого анализа песен на данную тему. Если Сергей Шнуров в песне «Ленинграда» цинично рычал: «Первое свидание, второе – до свидания», то романтично настроенная Юта нежно пела: «Первое свидание, словно лето посреди зимы».

В мюзикле нет столь однозначного гендерного разделения по отношению к встрече «двух одиночеств» - и это очень здорово. Мало того, что Арон и Кейси постоянно меняются ролями, становясь то палачами, то жертвами по отношению друг к другу, так еще и периодически возникающие «призраки прошлого» мешают им на пути к взаимопониманию. Галерея воистину впечатляющая: незадачливые друзья детства, заклятые подруги и психотерапевт. Все они только создают дополнительные проблемы.

Скучать на постановке не придется. Жаль только, что из всего обилия исполняемых песен не выбрать ни одного хита, но это уж издержки современной «диснеевской» фабрики грез, откуда родом штатные сонграйтеры «Первого свидания».

Фото с официального сайта мюзикла svidanie.show