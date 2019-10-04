«Король и Шут» создал арию из зонг-оперы TODD под влиянием Боярского

Специальный расширенный показ зонг-оперы «Короля и Шута» прошел в Москве 27 сентября

Будоражащая история о демоне-парикмахере идет уже восьмой сезон. И всякий раз создатели музыкальной постановки находят, чем удивлять зрителей. В этот раз поводов оказалось минимум три. В августе посетители «Тодда» в «Стадиуме» стали свидетелями премьеры гастрольной версии «Тодда» с видеорядом в реальном времени и кучей других ноу-хау. С осени зонг опера переехала но новую площадку – «Крокус Сити Холла». А прошедший день рождения автора идеи спектакля Михаила Горшенева было решено отметить третьим эксклюзивным актом с участием специально приглашенных из Питера гостей.

Но первым делом музыканты решили сыграть альтернативную версию «Баллады о бедном цирюльнике», ставшей уже своеобразным талисманом расширенных показов зонг-оперы. Как рассказал Валерий Аркадин, сначала ария была сделана во фламенко, причем, как рассказал гитарист Валерий Аркадин, такая идея появилась у Михаила Горшенева после просмотра фильма «Собака на сене», где герой Боярского исполнял музыкальный номер в том же духе.

Яков Цвиркунов добавил, что для спектакля подачу пришлось упростить, потому что дворовый музыкант вряд ли будет играть фламенко. А Александр «Ренегат» Леонтьев признался, что во фламенко (с вокальной точки зрения) ему исполнять эту вещь тяжеловато, так как она выдержана немного не в его тональности. Но ободренный аркадинским «так поднажми, старичок!» прекрасно справился.

Первая версия «Признания Ловетт» звучала в духе боссановы. В таком виде ее исполнила приехавшая из Питера Лена Тэ, подыграв себе еще и на виолончели. Валерий Аркадин горячо поблагодарил не только неё, но и всех вокалисток «Тодда», повысивших коммерческий потенциал постановки.

Еще одним гостем расширенного показа стал Билли Новик, спевший на альбомной версии зонг-оперы за мясника. Музыкант вспомнил, как ему позвонил Михаил Горшенев и, заручившись согласием на участие в проекте, попросил приехать в студии в тот же день, что и было осуществлено. Вместе с Леной Тэ он спел «Мясорубку» в исходной кантри-панковской аранжировке.

Полнейшей неожиданностью для всех стала песня Билли Новика «Покуда живой». Записав ее для альбома Billy’s Band 2010 года «Блошиный рынок», он ее с тех пор так ни разу и не пел. Акт памяти Михаила Горшенева стал наилучшим поводом для извлечения этого номера из «запасников».