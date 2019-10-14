Сын Виктора Цоя возродил группу «Кино» в золотом составе

09:08

По инициативе сына Виктора Цоя Александра Цоя возрождается группа «Кино».

Гитаристом станет Юрий Каспарян. Также на сцене будет присутствовать два штатных басиста команды – Игорь Тихомиров и Александр Титов. Они будут подыгрывать оцифрованному голосу Виктора Цоя.

Уже объявлено два концерта легендарного коллектива, которые состоятся 31 октября 2020 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и 21 ноября на «ВТБ Арене» Москвы.

Многие эксперты скептически отнеслись к этой идее. Так, известный музыкальный критик Артемий Троицкий назвал эту идею «абсурдом» и «аттракционом, которые сейчас проводятся во всем мире». «Мы будем кое-где использовать какие-то образы. Силуэт, тень. Но это именно художественное решение. Мы не пытаемся нарисовать человека, которого нет», — рассказал Александр Цой, сообщает «Фонтанка».