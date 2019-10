Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра

11:55

Ранее неизвестный трек Beatles авторства Джона Леннона издан на новом альбоме Ринго Старра.

Раритет обнародован на двадцатом, юбилейном, релизе «битловского» барабанщика «What's My Name (2019), сообщает РИА Новости. Текст к одному и треков «Grow Old With Me» написал слова Леннон, однако не успел довести композицию до студийной записи. В итоге песня была найдена случайно на демо-версии последнего альбома Леннона «Double Fantasy». Спустя дней после его выхода музыкант был убит.

На обнаруженной архивной записи Леннон говорит о том, что эта песня хорошо подойдет барабанщику. Стар признался, что никогда ранее не слышал песню, однако сразу загорелся идеей ее записать «Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: «Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь»».