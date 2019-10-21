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Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра

11:55 21.10.2019
Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра
Джон Леннон. Фото с сайта johnlennon.com

Ранее неизвестный трек Beatles авторства Джона Леннона издан на новом альбоме Ринго Старра.

Раритет обнародован на двадцатом, юбилейном, релизе «битловского» барабанщика «What's My Name (2019), сообщает РИА Новости. Текст к одному и треков «Grow Old With Me» написал слова Леннон, однако не успел довести композицию до студийной записи. В итоге песня была найдена случайно на демо-версии последнего альбома Леннона «Double Fantasy». Спустя дней после его выхода музыкант был убит.

На обнаруженной архивной записи Леннон говорит о том, что эта песня хорошо подойдет барабанщику. Стар признался, что никогда ранее не слышал песню, однако сразу загорелся идеей ее записать «Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: «Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь»».
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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