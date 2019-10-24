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Вокалист группы Rammstein снимает клип на «Ленфильме»

12:31 24.10.2019
Вокалист группы Rammstein снимает клип на «Ленфильме»
© KM.RU, Наталья Ступникова

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн нанес рабочий визит на киностудию «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

На студии певец снимает новый видеоклип в рамках своего сайд-проекта Lindemann со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном из дэд-метал команды Hypocrisy «Ленфильм. Новое видео в процессе», — передает РИА Новости слова Линдеманна.

В Санкт-Петербурге Тилль Линдеманн поздравил свою близкую подругу – российско-украинскую певицу Светлана Лободу – с днем рождения. После этого он приступил к работе над клипом.

Релиз нового альбома Линдеманна и Тэгтгрена F&M назначен на 22 ноября.
 

Темы: Кинокомпании, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки
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