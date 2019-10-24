Кукишъ «Сублимация»

Исполнитель: Кукишъ, Название: «Сублимация», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Ещё лет шесть назад Стас Кукушкин скромно раздавал всем желающим забесплатно на панк-фестивалях диски своей группы «Кукишъ». А сейчас он - видный контркультурный деятель, автор романов «Билет в ад по цене гамбургера» и «2 билета в ад по цене одного». Уже даже дело дошло до издания архивных опусов «Кукиша».

Пятнадцать лет назад по улицам Димитровграда бродили два веселые и пьяные бездельника - Стас Кукушкин и Сергей Самарин да встретили такого же неприкаянного баяниста «Адаптации» Виталия «Шебура» Ширко. Правда, в отличие от «кукишей», Ширко был при деле - руководил художественным досугом студентов машиностроительного колледжа. Скрепив знакомство попойкой на подведомственной Ширко репетиционной точке, друзья принялись обрабатывать его на предмет записи альбома. В восторг Виталий от этой идеи не пришел, но препятствовать не стал - и даже подыграл на басу.

Несмотря на то, что потрековая болванка с записью была честно вручена владельцам, они ее... тут же потеряли из поля зрения. Отбывший в Актюбинск Шебура тоже ничем помочь не смог. И лишь недавно диск с недоделанным альбомом случайно обнаружился в романе Пелевина «ДППНН» (каков пассаж!). Довести альбом до ума и издать под маркой «Сублимации» было уже делом техники.

Диск получился во многом ученическим, но это не умаляет его ценности. Расхристанное звучание таких песен, как, например, «Звери», искупается искренностью посыла и забористыми гитарными солягами. Бас Шебура особенно к лицу постпанковым «Безысходности» и «Министерству замочных скважин». «Новогодняя» учит лишенных иллюзий панков резонно воспринимать очередное новогодие как аналог Судного дня. Ну а в фолк-панковом «Коне гнедом» «Кукишъ» нащупывает какие-то глубокие архетипические пласты, делая эту песню подлинно народной.

Альбом отлично оформлен, и буклет с многослойной графикой, текстами песен и увлекательной историей записи диска меломаны оценят по достоинству.