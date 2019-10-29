«Роскомнадзор» обвинил Егора Крида в убийстве русского самосознания

13:36

Роскомнадзор сделал заключение, что песни поп-артиста Егора Крида (Булаткина) направлены на отрицание семейных ценностей, а это «равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа».

Исходя из этого, информацию о его выступлениях необходимо запретить для несовершеннолетних, говорится, по информации Интерфакса, в экспертизе, опубликованной на сайте Роскомнадзора (причем в данный момент доступ к документу-источнику заблокирован). Анализ клипов, записи выступлений и текстов песен Крида провели эксперты межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». В их отчете содержится также анализ истории рэпа и хип-хопа. Эксперты имеют аккредитацию Роскомнадзора.

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма в книге Четвериковой О.Н. «Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России»», - говорится в документе.

«Итак, Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», - пишут эксперты. Они считают, что Крид отрицает семейные ценности, значит, его творчество вредно для несовершеннолетних, в нем есть элементы сатанизма. Медиасреда его выступлений «является деструктивной».

Эксперты отказали песням Крида в художественной ценности и отметили, что они должны быть маркированы как 18+.

Ранее концерт Егора Крида был под давлением общественности отменен в Махачкале. Теперь добиваются отмены его выступления в Тюмени 19 ноября.

