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«Роскомнадзор» обвинил Егора Крида в убийстве русского самосознания

13:36 29.10.2019
«Роскомнадзор» отнес Егора Крида к агрессивной антироссийской субкультуре
Егор Крид. Стоп-кадр с видео
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Роскомнадзор сделал заключение, что песни поп-артиста Егора Крида (Булаткина) направлены на отрицание семейных ценностей, а это «равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа».

Исходя из этого, информацию о его выступлениях необходимо запретить для несовершеннолетних, говорится, по информации Интерфакса, в экспертизе, опубликованной на сайте Роскомнадзора (причем в данный момент доступ к документу-источнику заблокирован). Анализ клипов, записи выступлений и текстов песен Крида провели эксперты межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». В их отчете содержится также анализ истории рэпа и хип-хопа. Эксперты имеют аккредитацию Роскомнадзора.

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма в книге Четвериковой О.Н. «Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России»», - говорится в документе.

«Итак, Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», - пишут эксперты. Они считают, что Крид отрицает семейные ценности, значит, его творчество вредно для несовершеннолетних, в нем есть элементы сатанизма. Медиасреда его выступлений «является деструктивной».

Эксперты отказали песням Крида в художественной ценности и отметили, что они должны быть маркированы как 18+.

Ранее концерт Егора Крида был под давлением общественности отменен в Махачкале. Теперь добиваются отмены его выступления в Тюмени 19 ноября.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 15:03
Гость: Служили два товарища

Понял. У косого Егорки глаз шибко зоркий,
одна беда - глядит не туда.
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