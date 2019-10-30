«Тараканы!», 1 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

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Осенью 2019 года группа «Тараканы!» представит в Москве новую программу «Глас Народа»!

Большой концерт состоится 1 ноября в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

Сразу после выхода из творческого отпуска осенью 2018 года, «Тараканы!» отправились в тур под названием «Лучшие из Лучших: 1991—2018». Концепция его программы лежала на поверхности: лучшие песни за 27-летнюю историю группы. Сет-лист был составлен самими музыкантами на основе статистических данных со всех цифровых платформ: от iTunes до last.fm. Самые прослушиваемые и скачиваемые треки перенеслись из сетевых топ-чартов на концертные площадки.

Осенью же 2019 года всех столичных поклонников группы ожидает забава, которую «Тараканы!» последний раз предлагали своим фэнам целых пять лет назад! Столичный концерт грядущей осени станет продолжением серии «Лучшие из Лучших», но уже в версии «Глас Народа». То есть программа будет составлена в этот раз без оглядки на чарты, а в результате самого прозрачного, честного и беспристрастного голосования фэнов на официальном сайте группы.

За 28 лет своего существования «Тараканы!» выпустили (по меньшей мере) 15 альбомов, на которых записано порядка двухсот песен. Кто знает, быть может, статистические данные, собранные на различных ресурсах и возможность отдать свой голос за любимые и давно не игравшиеся песни, дадут абсолютно разный результат?

До встречи 1 ноября в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT на долгожданном московском сольнике «Тараканов!» с программой «Глас Народа»!

