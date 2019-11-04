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Алла Пугачева объявила о десятелетнем перерыве в концертах

11:59 4.11.2019

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пообещала вновь вернуться на сцену через 10 лет, в год своего 80-летия.

Об этом певица заявила во время своего сольного концерта в Минске, который состоялся в минувшую субботу, сообщает телеканал "Звезда". Шоу было приурочено к 70-летию певицы и состоялось на площадке "Минск-Арена", которая считается самой большой в Белоруссии.  

«Концерт совершенно непредвиденный мною. Но раз пригласили, думаю - приду. А больше никуда. Все. Теперь ждите. Теперь, если выступлю, только в 80», - заявила Пугачева.

Алла Пугачева прекратила живые выступления в 2009 году, появляясь лишь на редких мероприятиях. В 2019-м году в Кремлевском дворце в Москве состоялся ее первый сольный концерт после длительного перерыва. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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04.11.2019, 18:34
Гость: Время Ч.

Ей Ванга предсказала очень долгую жизнь?
04.11.2019, 18:16
Гость: русский

Настоящий художник чувствует, когда его время закончилось - и он должен уйти (это наверное про Пугачёву))

@KM: исправьте грамматическую ошибку в заголовке.
04.11.2019, 16:22
Гость: Ссссс!!!!!!!

У нас президнгт казуистически сидит 4ый срок,что антиконституционно.Певичка а прошлом захотела петь и прыгать на подмостках?Да ради бога!Если может садиться на шпагат и находятся любители похабной картины "Старуха работает с яблоками".
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