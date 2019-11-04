Алла Пугачева объявила о десятелетнем перерыве в концертах

11:59

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пообещала вновь вернуться на сцену через 10 лет, в год своего 80-летия.

Об этом певица заявила во время своего сольного концерта в Минске, который состоялся в минувшую субботу, сообщает телеканал "Звезда". Шоу было приурочено к 70-летию певицы и состоялось на площадке "Минск-Арена", которая считается самой большой в Белоруссии.

«Концерт совершенно непредвиденный мною. Но раз пригласили, думаю - приду. А больше никуда. Все. Теперь ждите. Теперь, если выступлю, только в 80», - заявила Пугачева.

Алла Пугачева прекратила живые выступления в 2009 году, появляясь лишь на редких мероприятиях. В 2019-м году в Кремлевском дворце в Москве состоялся ее первый сольный концерт после длительного перерыва.