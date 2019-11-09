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«Пообщаться» с Высоцким в Театре на Таганке можно будет с лета 2020 года

14:42 9.11.2019
Пообщаться в Высоцким в Театре на Таганке можно будет с лета 2020 года
Владимир Высоцкий. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Театр на Таганке в Москве проанонсировал создание площадки, на которой зрители смогут пообщаться с Владимиром Высоцким.

Директор театра Ирина Апексимова заявила, что к 25 июля, к 40-летию со дня смерти Высоцкого, планируется обустроить такое помещение, сообщает Интерфакс. Платформа будет сформирована с использованием технологии Vera Voice, которая была представлена в театре в рамках творческой лаборатории «Метаморфозы Таганки». Посредством этого проекта был воссоздан голос Высоцкого. Благодаря программе коллектив театра услышал обращение актёра к ним.

Vera Voice - первый в мире цифровой сервис, позволяющий «воспроизводить» голоса известных людей на русском языке. Это совместный проект компании Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies и разработчиков из Stafory, создавших «робота-рекрутора» Веру.

С театром на Таганке связан большой период жизни Высоцкого.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Театр в России
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