Группа «Алиса» указала путь к северному солнцу

Группа «Алиса» представила 16 ноября свой новый альбом «Посолонь» в московском клубе Adrenaline Stadium

Фото Е. Бледных с официальной группы "Алисы" ВКонтакте

«Через сумрак выходим на свет…» Для Константна Кинчева сотоварищи это – не пустые слова, а образ жизни и руководство к действию. Весь альбом «Посолонь» пронизан ощущением этого Пути по направлению к Солнцу Правды – Христу. Важен каждый шажок, поэтому на презентации «Посолонь» была представлена целиком – какой бы трудной ни казалась со стороны эта задача. Вместить без потерь новый двойной альбом длиною свыше 80 минут в рамки одной концертной программы – какой ещё современной группе это по плечу?

Песни «Посолони» игрались немного в ином порядке, чем в альбоме, но начало было идентичным. Припев «зови меня Посолонь» Константин Кинчев сначала произнёс немного удивлённо, а потом – уверенно, как бы давая понять, что предначертанный свыше Путь обсуждению не подлежит, хотя и может с непривычки казаться непосильным.

В Москве «Алиса» устроила премьеру не только свежего альбома, но и обновленного состава. Пришедший в прошлом году гитарист Павел Зелицкий уже воспринимался как неотъемлемая часть группы. Нужно было видеть, с каким упоением и куражом он сыграл долгое соло в десятиминутном «Эшелоне»! Сменивший Евгения Левина Александр Пьянков отвечал за ритм-гитару, обеспечивая надёжный тыл, а также впечатляюще исполнил на пару с басистом Петром Самойловым вторую вокальную линию в финале песни «Под дождем».

В двух песнях – «Окаянные дни» и «Март» - сыграл на акустической гитаре сам Константин Кинчев. Подобное происходит редко – например на концертах серии «Ваш/Наш выбор», когда в лидеры фанатского голосования выходит баллада «Сумерки». Но после презентации «Посолони» появилась новость о том, что Кинчев готовит сольный альбом, а значит, есть надежда, что в такой ипостаси мы будем видеть его чаще.

Солнце и Север – вот, пожалуй, два узловых момента презентации в «Стадиуме». Это передавалось не только на музыкальном, но и на визуальном уровне. «От сердца к солнцу дорога вьётся», спел несколько лет назад Кинчев в песне «С Ним». И на оживающих перед глазами зрителей рисунках Луки Панфилова между этими понятиями устанавливалась сокровенная связь. В песне «Чудо» алое сердце, вмещающее в себя ангела и мельницу (какова символика!) неуклонно росло, постепенно заполняя собой весь сценический экран, как неиссякаемый источник жертвенной любви.

Подобная любовь достигается только путём суровой аскезы. Об этом напоминала динамичная «Путь держим на север», во время исполнения которой зрители первых рядов угодили в эпицентр метели, когда по залу стали кружиться вполне осязаемые белые хлопья. «Заповедный Север хранит русские святыни, - вспоминались слова из статьи Александра Суворова «Имя девы – Россия» от творчестве художника Константна Васильева, когда его тезка Константин Кинчев пел «во мне проросла новгородская Русь». – Мир Север неприютен, подчас прямо враждебен человеку, и нужно быть подлинным героем, чтобы выстоять в этой схватке за жизнь».

Но даже в этой неприютности «Алиса» находила источник радости. Настоящий рок-н-рольный кураж был присущ песне «Леший», где на фоне северной природы разворачивался настоящий карнавал с неведомо откуда взявшимися в лесной чаще зелеными бутылками и красными «алисоманскими» звездами в темном небе…

В это полное неожиданностей путешествие «Алиса» захватила и несколько песен из прошлых альбомов – от дерзкой «Аэробики», исполненной Кинчевым на фоне марширующих китайских женщин, до пасхального «Апреля», в котором в конечном итоге и сходятся все росстани «Посолони».

После концерта настигло ощущение полноты бытия и желание последовать за «Алисой» вновь. Такая возможность будет – 25 декабря в питерском А2 и в столичном «Известия Hall» 28 декабря на концертах в честь дня рождения Константина Кинчева. «Всех зову!» - пригласил напоследок он.