София Ротару расстроена травлей по поводу ее приезда в Россию

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София Ротару очень переживает из-за негативных высказываний в интерете, появившихся после ее приезда с концертами в Россию.

Об этом рассказали ее представители. «Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки, - посетовал «КП» концертный директор певицы Сергей Лавров. - О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на «Песню года» и на шоу «Легенды Ретро FM». Все эти выступления состоятся в декабре».

Сергей Лавров подчеркнул, что на записях телеэфиров Ротару выступает бесплатно. «В прошлом году артистка единственный раз за все существование «Песни года» не приехала на съемки, - продолжает директор. – На то были объективные причины: на Украине было введено военное положение. В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году - ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации».

Слухи о поддержке Ротару АТО Сергей Лавров решительно опроверг: «Они все утверждают, что Ротару спонсировала войну. Это абсолютная ложь. Они что - лично передавали деньги от нее? У них есть доказательства? София Михайловна - очень миролюбивый человек, она никогда АТО не помогала. Ей есть кого содержать - сын, внуки, сестры. Плюс брат, которому она подарила трактор. Семья большая, надо всех прокормить».

Очень здраво о Софии Ротару высказалась у себя в блоге певица Юлия Чичерина. «Сколько себя помню, София Ротару была всегда, всю мою жизнь пела из телевизора и радио, - написала она. – Но прошло время и часть русских оказалось в западной колонии, где расстреливают из артиллерии полные людей остановки и рынки, убивают детей и стариков, и частичка вложенная Софией Ротару тоже есть в этих осколках, разрывающих плоть мучеников на части. Надо уважать своих противников: они возвратили нам Крым и разбудили Россию от болотно-майданного сна. Нно за смерти детей и стариков придется ответить, а нашему зрителю необязательно напрямую спонсировать расстрелы Донбасса, лучше послушать старую пластинку – там в нашем детстве, где «я, ты, он, она - вместе целая страна», и у нас с ней одна Родина».

