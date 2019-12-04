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Лев Лещенко посчитал российские пенсии позором страны

14:30 4.12.2019
Лев Лещенко посчитал российские пенсии позором страны
Лев Лещенко © KM.RU
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Певец Лев Лещенко удручен размером российских пенсий.

Народный артист России подверг критике сумму пенсий, определив их как «кощунство». «Слава Богу, что я не получаю пенсию, — точнее, получаю, но трачу на благотворительность. Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить», — признался певец «КП».

Лещенко подчеркyул, что его супруга, «работавшая в творческой среде», получает 8,5 тысячи рублей в месяц. О таком положении вещей он заявил: «Это позор». «Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия — 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее!» — негодует Лещенко.
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Пенсионная реформа в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 15:42
Гость: altair71

У меня больше! 207 долларов!!!
04.12.2019, 15:30
Гость: Зоя

Молодец Лев Лещенко! Правду сказал.
Пенсии россиян нищенские.
200 долларов больному, отработавшему всю жизнь на страну старику - это позор!
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