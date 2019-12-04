Лев Лещенко посчитал российские пенсии позором страны

14:30

Певец Лев Лещенко удручен размером российских пенсий.

Народный артист России подверг критике сумму пенсий, определив их как «кощунство». «Слава Богу, что я не получаю пенсию, — точнее, получаю, но трачу на благотворительность. Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить», — признался певец «КП».

Лещенко подчеркyул, что его супруга, «работавшая в творческой среде», получает 8,5 тысячи рублей в месяц. О таком положении вещей он заявил: «Это позор». «Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия — 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее!» — негодует Лещенко.

