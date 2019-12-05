«Бахыт-Компот», 6 декабря, «Рюмочная Зюзино»

16:19

В год своего 30-летия «Бахыт-Компот» даст большой концерт 6 декабря в «Рюмочной Зюзино»

В программе – шлягеры и редкие песни группы, а также номера из последнего сольного альбома Вадима Степнцова» «Несуществующий рыцарь». ««Пой, лейтенант», «Ангел света» - такой шансон с человеческим лицом, - рассказывал нам о песнях альбома Вадим Степанцов. – Они были написаны, что называется, с прицелом на жанр. Есть еще отдельная вещь, которая мне дорога – перевод из Жана Луи Мюра «Тайга». Мюра стоит в иерархии французского рока между Мазаем и Гребенщиковым – не по стилистике, а по подаче. Вот он культовый.

А меня на него навел мой бельгийский товарищ – франкоязычный поэт, хорошо говорящий по-русски, потому что родился в России. Он мне показал разные песни этого самого Мюра. У него много песен, связанных, так или иначе, ассоциативно с Россией, в которой он никогда не был. Из его песни я хочу сделать еще одну вещь – «Капитанская дочка». Буквально вчера этот мой Валери был на концерте и был в восторге от моего исполнения «Тайги». А там действительно очень хороший получился замес, поскольку на записи играл и американец, и тувинцы пели. Плюс еще я «Кота» спел и по-французски с подачи Валери. Он один из самых молодых членов французской Академии поэзии. Так что мне повезло».

Начало концерта в 21.00.

