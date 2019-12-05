Пищевые отходы «Я такой, как ты»

Исполнитель: Пищевые отходы, Название: «Я такой, как ты», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Долгое время такие сибирские панк-группы, как «Путти», «БОМЖ» и «Пищевые отходы» казались рядовым меломанам какими-то полумифическими. Об этих коллективах можно было узнать разве что из культового сборника статей «Я не верю в анархию» (который, кстати, на днях вышел вновь в издательстве «Выргород»). Уже в наши дни благодаря подвижнической деятельности лейбла Bull Terrier Records пробелы потихоньку восполняются.

Фронтмен новосибирских «Пищевых отходов» Федор Фомин увековечен в знаменитом стихотворении Егора Летова «Ночь»: «Федя Фомин получил п…» команда действительно находилась в тени «Обороны» из-за своего однообразного звучания и отсутствия «лица необщего выражения». Некоторые песни «ПО» содержат целый ворох отсылок к творчеству «ГО», например, «Я такой, как ты», давшей название изданному ныне на CD альбому 1991 года. В ней упоминается и Иван Г…нов, и обильно цитируется летовская «Харакири».

Костяк альбома составляют песни о войне против всех и вся. Наиболее показательные из них – «Давай начнем войну» (где к сторонникам милитаризма запросто причисляются и Вишес, и Хусейн) и «Варвар» (в названии которой недвусмысленно прочитывается английское war). Но гораздо приятнее Фомину петь о разного рода отклонениях («Паразиты», «Авария», «Дефект»). Некоторые из этих аномалий он очень уютно описывает в качестве источника удовольствия или даже вдохновения(«Сигарета»).

Звучит альбом по нашим временам несколько архаично, вокал, в основном, завален, хотя качество записи довольно пристойное. Стилистику «Пишевых отходов» критики начала 90-х небезосновательно сравнивали с панк-хардкором Биафры. Но есть на альбоме и несколько забойных рок-н-роллов, которые весьма кстати разбавляют типичную «сибпанковую» хмурь.

Оформление альбома выше всех похвал. К диску приложен буклет-плакат с факсимиле черновых рукописей (!) текстов песен – и лишь заглавная присутствует в машинописном виде. На лицевой стороне обложки размещена репродукция картины передвижника Василия Перова «Гитарист-бобыль», герой которых своей изломленностью, неприкаянностью и преданностью музыке наверняка имеет много общего с участниками «Пищевых отходов».

