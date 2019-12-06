Валерий Кипелов: «Я не люблю пафосных людей»

Два месяца назад группа «Кипелов» представила свой новый проект с симфоническим оркестром

Накануне столичной премьеры этой программы 7 декабря в «Крокус Сити Холле» мы обсудили в Валерием Кипеловым перипетии подготовки этого уникального выступления.

Фото предоставлено пресс-службой группы

KM.RU:Какие неожиданные песни вы играете с в туре с оркестром?

- В частности, песня «Сальери и его отражение», которая выходила на сингле. Её мы обязательно сыграем в Москве, хотя в начале тура решили пока приберечь. Возможно, сыграем «Путь наверх» в оркестровом варианте. Хочется сделать и какую-нибудь песню периода альбома с Сергеем Мавриным «Смутного времени».

KM.RU: Оркестровые аранжировки делал Кирилл Уманский?

- Да, и я ему за это очень благодарен. К сожалению, я забываю иногда об этом говорить на концертах, но я обязательно это восполню. Выступая, ты обычно поглощён процессом, боишься что-нибудь перепутать. Слышал, что у него тоже возникли проблемы. Кто-то из «Арии» позвонил ему, напрягаясь по поводу аранжировки «Тореро». Якобы, он мне дал ту же самую аранжировку, что и у них. На что я сказал: у них же нет эксклюзива на аранжировку. Да, она, наверное, та же самая, может быть, поменялись какие-то отдельные партии. Но даже это вызвало ревность. «Ария» ведь тоже исполняет песню «Тореро» Алика Грановского.

KM.RU: А почему из вашего последнего замечательного альбома «Звезды и кресты» исполняется с оркестром лишь одна песня – «Белый ад»?

- Нужно было сделать хоть какую-то вещь с этого альбома, а выбрать было сложно. Я хотел взять «Ледяной дождь», но мои коллеги почему-то оказались против. Хотя лично мне она очень нравится – и по тексту, и по содержанию, и по музыке. Замечательная песня нашего гитариста Славика Молчанова. Но мои друзья считают, что она сильно пересекается по форме с песней «Пророк». Да, наверное, в чем-то она похожа. Но там совершенно другая гармония и абсолютно разные тематики и мелодии

KM.RU: Ну а «Косово поле» вы, получается, тоже не исполняете, хотя было бы очень логично?

- Не исполняем, но она всё-таки более фолковая. У меня всегда было в душе ликование, когда я видел, как наши поклонники под неё поднимаются в зале со своих мест и зажигают телефоны и зажигалки, хотя я не очень большой сторонник этого дела. Но это дорогого стоит. Я понимаю, что мы в своё время правильно сделали, что её записали – именно с таким текстом, такой аранжировкой, такой музыкой. Замечательно, когда твои мысли находят отклик в душах других людей. А что касается концерта с оркестром, то пред нами стояла задача исполнять в основном хиты. В марте мы будем вновь выступать с подобной программой в Крокусе и скоро будем решать, какие песни поменять в сет-листе. Некоторым очень хочется оставить те же самые вещи, которые мы играем сейчас. Вот и дилемма: есть ли смысл менять одно на другое да еще и сделать это так, чтобы можно было записать это исполнение.

KM.RU: Не создаёт ли трудностей тот факт, что в каждом городе вы играете с местным оркестром?

- Конечно, создаёт. В Ростове и Краснодаре мы, например, играли с краснодарским оркестром и тоже очень признателен ребятам. Замечательные музыканты, потрясающая вокальная группа. У меня даже была мысль выйти на бис и просто с ними спеть какую-нибудь народную песню. Тем боле, я узнал, что девочки из вокальной группы также поют в коллективе казачьего войска. Я обожаю и «Ой, то не вечер», и «Не для меня», и «Любо, братцы, любо». Но зная не особую любовь моих музыкантов к этим песням, от такой мысли пришлось отказаться. Также на меня неизгладимое впечатление произвел Ярославский академический оркестр. Очень хорошие музыканты! Непривычно было слышать, как они меня называли маэстро (смеется). Я им сказал, что маэстро у нас один – дирижёр Вадим Кузьминский.

Кстати, и ему отдельная благодарность. Он будет с нами на всех концертах. Он из Краснодарского оркестра. Когда мы выбирали дирижёра, то смотрели многих. А с Вадимом мы встретились под Краснодаром в усадьбе Фамилия. Там как раз был фестиваль с участием «Эпидемии» и Вячеслава Бутусова. Вадим оказался очень интеллигентным и тактичным человеком, и я считаю, что мы с ним не ошиблись. Мы могли бы выбрать более маститых людей. Но для меня человеческий контакт очень важен. Я не люблю пафосных людей, а с Вадимом мы быстро нашли общий язык и до сих пор у нас отличные отношения. Вот я считаю, что да, он – маэстро. Также могу выделить замечательную вокальную группу Нижегородской консерватории. В Москве же и питере мы выступим с оркестром «Русская филармония» и вокалистами из Капеллы Юрлова.

KM.RU: А как вы вообще состыковались с «Русской филармонией» и почему выбрали их?

- Их предложил наш директор. Можно было бы, сделать, например, программу с оркестром «Глобалис», которых мы хорошо знаем, потому что записывались с ними. Но здесь при выборе мы исходили из того, кто из артистов чаще работал с такими проектами. Оказалось, что «Русская филармония» - наиболее известный коллектив, который на подобных проектах специализируется. Поэтому выбор был сделан в их пользу. Какие-то аранжировки мы меняли прямо по ходу исполнения. Например, я предложил сделать инструментальное интро к «Дыханию тьмы». Также особая благодарность за песню «Потерянный рай». Была дилемма: петь в ней или не петь. Я очень хотел, чтобы оркестр исполнил инструментальную версию. А музыканты из моей группы заметили, что это может выглядеть так, будто я не хочу петь эту песню (смеется). Но потом мы поняли, что по ходу действия будет нужна пауза. Смена плана – это очень важно. Я очень рад, что мы в итоге пришли к такому варианту.

Когда я на концерте в Рязани услышал эту версию, у меня просто мурашки побежали по телу. Я стоял сбоку, смотрел, даже пытался подпевать вместе с вокальной группой, когда они пели в конце «в мире снов». И когда вдруг зал встал и запел, а потом аплодировал в течение 10 минут и кричали «молодцы», окончательно пришло осознание, что всё было сделано правильно. Есть песни, которым оркестр не придаёт шарма, и они в оригинале звучат лучше. А есть такие, как «Жить вопреки» или «Следуй за мной», «Пророк» которые шикарно звучат именно в симфонических версиях. Что касается альбома «Звезды и кресты», то я хотел бы видеть из него больше песен с оркестром. Но поскольку в группе нас нет никакого диктата, то решили так.

KM.RU: Когда вышел альбом «Звезды и кресты», обидно, что появилось много хейтеров, которые говорили, что это ваш худший альбом…

- Многие даже просто не поняли, о чём сама песня «Звёзды и кресты». А это же обращение к России. «Свет Полярной звезды» - это же символ нашей страны. И я не понимаю, откуда столько негатива. Может быть, аранжировки кому-то не понравились. Мы сами порою бываем чем-то недовольны. Но общее звучание песни и идея, которая в ней была заложена (особенно «пробудившись от сна, вновь и вновь ищем выход»), говорит о том, что мы всё время находимся в поиске. Когда пропоют в конце петухи, может быть, очнёмся и поймём, что то, что мы искали на стороне, надо было искать в самом себе. Мне показалось, что у нас получился достаточно разносторонний альбом.

Да, в «Тёмной башне» мне поначалу не очень нравился текст. Но сама песня мне нравилась. Поэтому я и предложил её в итоге исполнить Вячеславу Молчанову. Я увидел блеск в глазах у Славы и понял, что мы всё сделали правильно. Мне было очень обидно за блюз «Жажда невозможного», на который мы всё-таки сняли клип, однако встретил полное непонимание этой песне. Дескать, «страдания и завывания». Но это достаточно неожиданная для нас песня, но если брать, например, такие группы, как Kingdom Come, там тоже есть аналогичные композиции. А мне она особенно дорога, поскольку музыку написал мой сын Саша. Просто я ему предложил сделать это в блюзе, он был сначала удивлён. К тому же в тексте много личностного. Жаль, что для клипа пришлось отказаться от каких-то фрагментов ради большей динамичности.

KM.RU: Правда ли, что вам предлагали стать наставником «Голоса», и вы отказались?

- В «Голосе» не предлагали, поскольку это очень серьезное дело. Считаю, что первый состав судей был замечательный – Пелагея, Градский, Агутин, Билан. Я с огромным удовольствием смотрел этот конкурс до всех этих скандалов с накрутками. Каждый из наставников был хорош по-своему. Саша Градский меня тоже приятно удивил. Я ему даже сказал: слушай, ты какой-то стал сентиментальный. А меня приглашали в жюри аналогичного конкурса канала «Росси» «Главная сцена». Я должен был там судить участников вместо Чижа. Но я сказал, что судить никого не хочу, потому что у меня самого больше всех недостатков. Нужно иметь мужество, чтобы кому-то сказать да, а кому-то нет.