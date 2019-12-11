«НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ», 14-15 декабря, ДК «Горбунова»

18:48

Ностальгического концерт «Главного приключения года» пройдет 14-15 декабря в стенах легендарного ДК «Горбунова»

Хедлайнерами фестиваля «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» стали эпатажная певица Линда и первопроходцы отечественного панк-рока - группа «Тараканы!».

В двухдневную программу музыкального события вошли выступления музыкантов, которые 20 лет назад выходили на сцену первого фестиваля «НАШЕСТВИЕ». В 2019 году крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом масштабно отметил свой юбилей.

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Сид Спирин в гостях у утреннего шоу «Подъемники» рассказал о своем первом «НАШЕСТВИИ»: «В 1999 году на фестивале в Горбушке нас не было, но зато мы сыграли летом 2000 года на первом ипподромном «НАШЕСТВИИ». Это был первый наш open-air, на котором мы давали концерт в принципе, то есть, конечно, выступали до этого на открытом воздухе, но на масштабном фестивале не доводилось. Было прикольно, что это большой ипподром, овальное пространство для лошадок, «пыль столбом» и т.д. Тогда «НАШЕСТВИЕ» длилось два дня, и я не помню в какой день выступали. Тогда мы играли короткий сет из 5-ти песен. В этот раз, 15 декабря в воздухе будет ностальгическая атмосфера. Думаю, имеет смысл подготовить ретро сет-лист. Кто знает, может в него войдет и что-то из актуального нашего творчества».

Фестиваль-первопроходец, фестиваль с историей - всё это про «НАШЕСТВИЕ». В год 20-летия мы хотим оглянуться назад и вспомнить, как мы провели его в первый раз в стенах легендарной «Горбушки». Приглашаем поздравить «НАШЕ Радио» с Днём Рождения и присоединиться к нам в этом увлекательном путешествии под названием «НАШЕСТВИЕ: 20 шагов в историю».

Программа фестиваля «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ»:

14 декабря

18:00 - 18:30 Леприконсы

18:45 - 19:15 TOTAL

19:30 - 20:00 S.P.O.R.T.

20:15 - 20:45 Маша и Медведи

21:00 - 21:45 Сергей Бобунец

22:00 - 23:00 Линда

15 декабря

18:00 - 18:30 МультFильмы

18:45 - 19:15 Pep-See

19:30 - 20:00 Trubetskoy

20:15 - 20:45 Запрещённые Барабанщики

21:00 - 21:45 Zdob Si Zdub

22:00 - 23:00 Тараканы!

