«Громыка» отметил 30-летие разрушения Берлинской стены

Петрозаводская группа «Громыка» дала 5 декабря новогодний концерт в московском клубе «16 Тонн»

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Привычка начинать встречать Новый год чуть ли не за два месяца до его календарной даты – жуткая профанация. Все эти геометрически безупречные ёлки, натужные итоги и лицемерные распродажи смотрятся удручающе. На это фоне так хочется погрузиться в подлинную стихию советского Нового года – с поздравлением генсека под заснеженными башнями Кремля. Такую возможность предоставил «Громыка», со знаем дела использующий эстетику Политбюро.

В случае с «Громыкой» роль новогоднего приветствия играла песня Булата Окуджавы «Марья Петровна идёт за селедочкой». Её тему вокалист группы Максим Валерьевич Кошелев обозначил как «Москва и Космос». Не в столь радужные тона было окрашено следующее посвящение столице «Связать и доставить в Москву», но сила «Громыки» заключается и в его умении показать, где надо, властность и железную руку. Правда, перед песней «А я такой лёгкий» Максим Валерьевич пожелал всем легкости в этом году.

Хозяйственную жилку музыканты проявили в проведении рождественского аукциона, основным лотом которого стали… печатные пряники с черно-белыми ликами участников «Громыки». Кошелев объявил артефакт идеальным подарком на предстоящие Рождество и Хануку. Стартовая цена лотов (кои были реализованы в количестве четырех) составила 1000 рублей, а ушли они от 1700 до 2500 рублей. Заворожённый магией новогодних чисел бас-гитарист Андрйе Анатольевич Петеляев советовал желающим делать красивые ставки в 2019 или даже 2020 рублей, но никто к нему почему-то так и не прислушался.

Зато сами музыканты прислушивались к заранее высказанными в интернете предновогодним пожеланиям поклонников и с удовольствием исполняли заказы. Из этой серии прозвучали «Моряки и художники», «Дизель» и «Комплексный обед». Перед «Паустовским, Бианки и Пришвиным» Максим Валерьевич поведал о пользе прогулок на свежем воздухе. А по поводу «Индейцев и ковбойцев», посвящённых 30-летию разрушению Берлинской стены, признался, что эта песня прозвучит в Новый год на одном из телеканалов.

Не всё получилось у «Громыки» так, как было задумано, но в этом была не их вина. Карину собственной кисти «Угрюмый романтик», написанную 20 лет назад и оценённую в 20 000 рублей Кошелев так и не продал. Заметив, что зрители оказались не готовыми к восприятию настоящего искусства, он заверил, что полотно непременно будет реализовано в скором времени.

Не всеми был понят намек, данный певцом в рассказе о своем знакомом, который, побывав на одном их выступлений «Громыки», заметил, что там зрители, «как черти бесятся». В «Тоннах» подобного эффекта не удалось добиться в песне «Метанье копьём», где по сценарию полагалось дружно присаживаться на куплетах и вставать на припевах. Из-за этого Максим Валерьевич изволил гневаться и в сердцах заявил: мол, поэтому в нашей стране так всё наперекосяк и идёт, что нет слаженности в поступках. Однако на финальных «Мужчина моего начальника» и «Артём» публика всё же подсобралась и сумела реабилитироваться.

