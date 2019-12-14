Степанцов убедил бельгийцев, что в России слово «негр» может не быть ругательным

Концерт группы «Бахыт-Компот» состоялся в «Рюмочной Зюзино» 6 декабря

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

У Вадима Степанцова столько проектов, что из них одних он теоретически мог бы составить ланйн-ап какого-нибудь фестиваля на 5-6 часов. «Бахыт-Компот», Masta Don’t, «Бедлам Капелла», поэтические декламации, всё это в силе и прекрасно функционируют. 5 декабря в богемной «Рюмочной Зюзино» было обещано выступление драйвового «Бахыт-Компота», но в антракте магистр «Ордена куртуазных маньеристов» приготовил некий сюрприз, о котором посетители этого концерта будет вспоминать ещё долго.

С годами «Бахыт-Компот» только хорошеет и лучше настаивается. Совсем не случайно один из относительно недавних релизов группы носил название «Крепленый компот из молодильных яблок». Глядя на молодцеватого Вадима Степанцова, источающего первозданную энергетику, поневоле можно заподозрить, что он открыл секрет рецепта эликсира вечной молодости. В красной атласной рубахе магистр исполнял забойные версии «Лолы», «Эротомана», «Пьяной помятой пионервожатой», «Красоты», почему умирают «Бомжи».

Стиль а ля рюс был Степанцову очень к лицу, тем более – один из музыкантов «БахКомпота» наяривал что есть мочи на балалайке. Логично, что из единственной представленной на концерте песней из свежего альбома проекта Masta Don’t стала «Ой, мороз, мороз». А перед еще одной относительно новой песней «Роняя айфоны» Вадим Юрьевич потребовал «водки в студию» и с чисто русской удалью махнул стопочку.

Свои недюжинные ораторские способности лидер «Бахыт-компота» решил на сей раз приберечь для другого случая, желая, видимо, сыграть как можно больше. Лишь сказал пару слов о том, что Новый год группа отмечать не будет, но для жаждущих праздника организует большое шоу в «ГлавКлубе» 31 января. Вопреки ожиданиям, эту мысль Степанцов подтвердил не своей известной песней про Новый год, а спел «8 марта – дурацкий праздник».

Песня «Америка» помогла «Бахыт-Компоту» навести мосты межнациональной дружбы. Мгистр поведал перед ней, что сегодня объяснял своим бельгийским друзьям, что в в России слово «негр» часто бывает и не ругательным, в отличие, например, от «чёрной обезьяны». Бельгийскими друзьями Степанцова оказалась группа Atomique Deluxe, которую хозяева вечера делегировали сыграть в продолжительном антракте. Что творили гости, был непостижимо уму.

Трио быстро разоблачилось по пояс и поставило на дыбы зал своими гранжевыми боевиками, тяжелыми рок-зонгами с партиями губной гармошкой и песней о Москве. Но, главное, что разъяснения, данные им Степанцовым, не пропали даром, потому что фронтмен группы Erwan Leberr исполнил с ним песню о зависти белокожих эротоманов к «чёрным членам» на музыку известной песни Джо Дассена «Siffler sur la colline». Лидер «Бахыт-Компота» в долгу не остался и спел уже со своими музыкантами одну песню с Atomique Deluxe в собственном переводе на русский.

Во втором отделении Степанцов сделал упор на новые песни про пьяного Сергея, МЧС и другие прелести жизни. Но были и старинные – например, «Топа семейной жизни». Трехчасовой концерт завершился «Аллилуйей» которая вмиг присмирила не в меру разгоряченную публику «Рюмочной Зюзино». И для такой власти над зрителями, конечно, нужно обладать особым даром…

