CoreLeoni «II»

Исполнитель: CoreLeoni, Название: «CoreLeoni», Стиль: хард-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Собрать одну группу только ради того, чтобы воздать почести другой – это, мягко говоря, затея ещё та! В России нечто подобное пытался делать Вячеслав Бутусов – и результат противоречив. Но швейцарцам априори заповедано быть точными, как часы, и блюсти безупречное качество.

Швейцарскую группу CoreLeoni гитарист Лео Леони сформировал, главным образом, ради того, чтобы представить в наиболее выгодном свете и на принципиально иной технической базе подзабытые песни своего давнего коллектива Gotthard. Еще не послушав альбом, скептики найдут, где развернуться, расценив цифру II на обложке как подспудное указание на вторичность сыгранного и посчитав отсутствие текстов в буклете знаком появления скепсиса по поводу их качества.

Но последние сомнения развеиваются уже после томного интро. Какая-то маленькая девочка заповедует парням оттягиваться на полную катушку, и они ревностно следуют этому завету на протяжении целого часа. Что-то выделять действительно кощунственно, потому что альбом надо жадно либо поглощать весь, либо не высовываться и довольствоваться низкопробными бардами и самой махровой попсой.

Тот самый «рок с яйцами», о необходимости которого так долго свидетельствовали Deep Purple и Motley Crue, представлен здесь во всей красе. Но это не грубый рок, а аккуратный пижонский хард с тщательно проработанными и эффектно записанными партиями. Умеренно используется диковинный гитарный агрегат «золотое горло», который помогает музыкантам не только экспериментировать с гитарными партиями, но и для душераздирающего произнесения слова «мама» в одной из песен.

В буклете альбома музыканты превращаются во львов. Почувствует прилив львиных сил после этого диска и слушатель.

