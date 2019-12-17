Дельфин представил новый альбом под вой сирен

Презентация нового альбома Дельфина «Край» прошла в клубе 1930 Moscow 5 декабря

Обложка диска. Предоставлено издателем

Непредсказуемость Дельфина стала своего рода трендом. Если рядовые его выступления – это по умолчанию «черный ящик», искать ключ, к которому заранее совершенно бесполезно, то в преддверии его презентаций зрители всё-таки ждут хоть какой-то логики и привязки к представляемому релизу. В анонсах к представлению «Края» Дельфин, казалось бы, дал некоторые наводки: концерт будет в трех отделениях, поэтому можно было предположить, что программа структурируется примерно так: новый альбом, другой актуальный материал, старые песни.

Однако Дельфин в очередной раз смешал все карты. Сначала он представил целиком (!) предыдущий альбом «442», но с сыгранными вперемешку песнями. Сопровождалось сие действо авангардным видеорядом. Например, композиция «713» об обретающем и теряющем Бога военном лётчике иллюстрировалась красными квадратами, в тени которых образовывались черные кресты – и тут же рассыпались в прах. Из этой инсталляции можно было сделать вывод, что подлинной веры пилот не имел, а его представления о Всевышнем были следствием внутреннего надлома, перепутанного с ложной релизиозностью .

Второе отделение – самое продолжительное – представляло собой микс и предыдущих альбомов Дельфина «Звезда», «Существо» и «Андрей». Песни о мучительном обретении себя исполнялось в постапокалиптическом антураже. Световое шоу было выстроено так, что постоянно создавались впечатления, будто у Дельфина под ногами горит земля. Зыбкость достигнутого музыкант подчеркивал жутковатыми танцами, во время которых то и дело создавалось впечатление, что он вот-вот опрокинется на спину.

Любое движение Дельфина зрители встречали с неподдельным энтузиазмом. Когда во время одного номера Sunset он взял в руки бас, зал просто захлебнулся в восторженном вопле. Чувствуя поддержку публики, обычно молчаливый Дельфин вдруг сказал перед «Весной»: «Для тех, кто всё это время был с нами».

Новый альбом Дельфин представил уже под занавес – в третьем отделении. Да и то исполнил не всё – за пределами презентации осталась песня «крошки». Между песнями с пугающей частотой и монотонностью выли сирены, а на экране сыпались вниз на красном фоне черные силуэты человечков из чего-то ненасытного рта. «Край» сулил освобождение хотя бы такой страшной ценой.