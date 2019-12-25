]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Назван самый дорогой российский артист для новогодних корпоративов

13:32 25.12.2019
Назван самый дорогой российский артист для новогодних корпоративов
Юрий Антонов. Стоп-кадр с видео
Материалы по теме:

Продюсер Евгений Морозов озвучил ценники на самых востребованных артистов на российских корпоративах.

Лидером является Юрий Антонов, который крайне щепетилен в выборе работы и соглашается далеко не на все предложения. «Есть артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: «Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!» Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко, - сообщил Морозов МК. – Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом».

Держат марку и другие российские артисты: «Как и десять лет назад, в пятерку самых высокооплачиваемых артистов входят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Леонид Агутин. Они являются рекордсменами по сбору денег на новогодние корпоративы. Безусловно, есть такие группы, как, например, «Мумий Тролль», которые тоже выступают на корпоративах. Но не надо путать два выступления в год и сто выходов на сцену, как это бывает у первой пятерки».

А вот с зарубежными ситуация комическая: «Тут ситуация трагикомичная. С подачи многочисленных концертных агентств по России гастролируют Secret Service, JOY, Boney M, ABBA. Как строятся эти группы? Берется один музыкант, реально работающий в группе, к нему в команду нанимают русских людей, которым делают заграничные паспорта и подают их как зарубежных артистов. Себестоимость копеечная, а продают за 10 тысяч евро. Вот у них работы навалом. Их покупают. Эта «банда» артистов активно гастролирует по стране. Они в общей сложности дали в декабре около 1,5 тысячи концертов».
 

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.12.2019, 20:29
Гость: Алмаз

Да, до сих пор в голове звучит из 80-х годов фраза: "Кто купит пластинок Антонова тонну, тот...." дальше забыл. Да,помните, в каждом киоске лежали десятки килограммов его пластинок: никто не брал... но как-то всё рассосалось.
Однажды ему в лицо инспектор ГИБДД кинул документы(лет 5-6 назад, что-ли). Юрий понял: его перестали узнавать. Надо что-то делать, иначе бабла не будет. И он начал (возобновил) бурную деятельность.
25.12.2019, 19:46
Гость: Snob

"Да, те раки вчера по 5 рублей были очень большие, а сегодня - по 3рубля, но очень маленькие."
Если это лучшие, то как низко мы все упали.
Впрочем, удивляться не приходится: с любой стороны это выглядит печально.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.