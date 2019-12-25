Назван самый дорогой российский артист для новогодних корпоративов

13:32

Продюсер Евгений Морозов озвучил ценники на самых востребованных артистов на российских корпоративах.

Лидером является Юрий Антонов, который крайне щепетилен в выборе работы и соглашается далеко не на все предложения. «Есть артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: «Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!» Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко, - сообщил Морозов МК. – Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом».

Держат марку и другие российские артисты: «Как и десять лет назад, в пятерку самых высокооплачиваемых артистов входят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Леонид Агутин. Они являются рекордсменами по сбору денег на новогодние корпоративы. Безусловно, есть такие группы, как, например, «Мумий Тролль», которые тоже выступают на корпоративах. Но не надо путать два выступления в год и сто выходов на сцену, как это бывает у первой пятерки».

А вот с зарубежными ситуация комическая: «Тут ситуация трагикомичная. С подачи многочисленных концертных агентств по России гастролируют Secret Service, JOY, Boney M, ABBA. Как строятся эти группы? Берется один музыкант, реально работающий в группе, к нему в команду нанимают русских людей, которым делают заграничные паспорта и подают их как зарубежных артистов. Себестоимость копеечная, а продают за 10 тысяч евро. Вот у них работы навалом. Их покупают. Эта «банда» артистов активно гастролирует по стране. Они в общей сложности дали в декабре около 1,5 тысячи концертов».

