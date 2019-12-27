Новый год с «Браво», 31 декабря, «16 Тонн»

15:22

Новый год 2020 в клубе «16 Тонн»: магия чисел в действии — это будет, пожалуй, самая волшебная ночь в году!

31 декабря с 22:00: мечты сбываются, любимые песни звучат с вечера и до утра, а настоящие звезды сцены — буквально на расстоянии вытянутой руки. Кстати, вкуснейшие угощения из особенного новогоднего меню от шефа и напитки в входят в стоимость билета.

Кто выступит в клубе «16 Тонн» в новогоднюю ночь?

Самая праздничная и всегда актуальная группа — «Браво». Их песни вы слышите каждый день: по радио, в такси, в плейлисте или даже просто звучащими в своей голове. Их хиты вдохновляют миллионы людей петь, жить, любить и праздновать Новый год, конечно же. С каждой из песен «Браво» связаны истории самых разных людей, их друзей, целой страны и нескольких поколений. Мы уверены: у каждого, кто читает этот текст, есть своя история. Все хиты коллектива прозвучат в «16 Тонн»: «Московский бит» и «Старый отель», «Любите девушки» и «Верю я», «Дорога в облака» и «Этот город», «Ветер знает» и «Любовь не горит»… Концерт начнётся уже после полуночи.

Что значит «угощения и напитки включены в стоимость»?

Мы же говорили, что эта ночь — волшебная. Всё будет именно так: в стоимость вашего билета входит не только посещение клуба и концерта, но и все блюда из новогоднего меню: закуски, горячие блюда, авторские десерты от шефа, шампанское, коктейли и другие напитки. И, кстати, кое-что еще.

Что ещё будет, кроме концерта?

Помимо концертного зала, в клубе на двух этажах будут работать танцполы, на каждом из которых до и после выступления диджеи поддержат атмосферу праздника своими специальными сетами. Танцевальная программа тоже будет с новогодним настроем. Вход в клуб «16 Тонн» откроется в 22:00, и в ожидании концерта можно будет не только наслаждаться вкусным новогодним меню, но и танцевать. И после концерта тоже: мы работаем до самого утра.