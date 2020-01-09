Сергей Шнуров грубо высмеял в стихах фильмы «Вторжение» и «Союз Спасения»
Создатель распущенной недавно группировки «Ленинград» Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Инстаграме нецензурное стихотворение, посвященное российским фильмам «Вторжение» и «Союз Спасения».
Опус высмеивает шумиху, поднятуювокруг картин в СМИ. Музыкант посетовал, что в отпуске в другой стране не может «посмотреть эти чудо-фильмища, что сознанием масс легко ворочают».
Все в восторге! Пишут в новостях!
Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!
Я ж на пляже, плавки приспустя,
Думаю, домой метнуться стоит?
Хочется до коликов, до жжения,
Курточку напялить на меху же.
Пишут — фильма лучше нет «Вторжения»!
И «Союз Спасения» не хуже!
Музыкант выразил сомнения в том, что в новостях сообщают правду, и обратился к подписчикам с просьбой поделиться впечатлениями от российских кинолент.
Как прожить мне эти две недели?
От отчаянья пошла щекой слеза.
Может, новости чего-то ********* [выдумали]?
Напишите, плиз, кто фильмы видел, —
Нужно ли мне, с ленью совладав,
В пляжном и вальяжном виде
Срочно возвращаться в холода?
Читатели Шнурова настоятельно порекомендовали ему никуда «не метаться» и подольше отдыхать в теплых краях.