Сергей Шнуров грубо высмеял в стихах фильмы «Вторжение» и «Союз Спасения»

12:49

Создатель распущенной недавно группировки «Ленинград» Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Инстаграме нецензурное стихотворение, посвященное российским фильмам «Вторжение» и «Союз Спасения».

Опус высмеивает шумиху, поднятуювокруг картин в СМИ. Музыкант посетовал, что в отпуске в другой стране не может «посмотреть эти чудо-фильмища, что сознанием масс легко ворочают».

Все в восторге! Пишут в новостях!

Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!

Я ж на пляже, плавки приспустя,

Думаю, домой метнуться стоит?

Хочется до коликов, до жжения,

Курточку напялить на меху же.

Пишут — фильма лучше нет «Вторжения»!

И «Союз Спасения» не хуже!

Музыкант выразил сомнения в том, что в новостях сообщают правду, и обратился к подписчикам с просьбой поделиться впечатлениями от российских кинолент.

Как прожить мне эти две недели?

От отчаянья пошла щекой слеза.

Может, новости чего-то ********* [выдумали]?

Напишите, плиз, кто фильмы видел, —

Нужно ли мне, с ленью совладав,

В пляжном и вальяжном виде

Срочно возвращаться в холода?

Читатели Шнурова настоятельно порекомендовали ему никуда «не метаться» и подольше отдыхать в теплых краях.

