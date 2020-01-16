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Елена Воробей получила сложный перелом во время концерта

13:59 16.01.2020
Елена Воробей получила сложный перелом во время концерта
Елена Воробей. Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru
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Певица Елена Воробей покалечилась во время своего сольного концерта в подмосковном Ногинске (Богородске).

Поскользнувшись на сцене, артистка ломала руку, однако продолжила выступать. «Быстро приехала неотложка, - написала Елена Воробей. - Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40! Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление - 80/55, пришлось объявить антракт».

Елена Воробей высоко оценила работу врачей травматологического отделения Ногинской больницы, которые справились с ее сложным переломом. «Хочу выразить им свою благодарность за то, что они очень быстро, оперативно и профессионально собрали косточки моей правой руки», - сказала Елена Воробей.

Певица призналась, что это не первая подобная травма - семь лет назад ей уже доводилось работать со сломанной рукой. Несмотря на происшествие, Елена Воробей пообещала вернуться в Ногинск с концертом 7 февраля 2020 года.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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