Инструкция по выживанию «Армагеддон позади!» (переиздание)

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Армагеддон позади!», Стиль: пост-панк, Год переиздания: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Последний на данный момент альбом «Инструкции по выживанию» появился шесть лет назад. История его создания примечательна. К тому моменту группа фактически прекратила свое существование. Не помогло даже варьирование двух составов – сибирского и печорско-московского. Однако новые песни у Романа Неумоева были и требовали своей реализации.

Собрать деньги на запись решили методом народного акционирования. Искомые 90 000 были получены. Более чем скромная сумма объясняется условиями записи. Роман Неумоев всё сделал вдвоём со своим гитаристом Антоном Артамоновым, но работали они дистанционно (первый – в Печорах, второй – в Москве).

Тяга Артамонова к металлическому саунду нашла свое отражение в специфических аранжировках альбома, где на передний план выходят жесткие риффы, а не привычная для Неумоева русская распевность. Для таких ощетиненных песен, как «Машина-смерть» подобный подход более, чем оправдан, но «Снится» и «Выходи» хотелось бы услышать в перспективе в более щадящей подаче.

Думается, это реально, поскольку Неумоев время от времени дублирует свои прежние песни на последующих дисках. Вот и на «Армагеддон позади» есть ускоренная и утяжеленная версия его знаменитой «Игры в прятки» со смачным скандированием сакраментального «хой!» То есть метал металом, но сибирский панк всё равно неизбежно оказывается где-то рядом.

Альбом появился в разгар политического конфликта на Украине (по поводу которого Неумоев позволил себе множество эмоциональных высказываний), поэтому он получился очень неровным и неспокойным. Библейская образность («Четверо всадников») и цветистая образность из псалмов («На реках вавилонских» в «Патоке») спроецированы здесь на сводящую с ума действительность, а белого оленя (излюбленный Неумоевым символ чистоты и верности) нещадно терзают в «Саладине» алчные грифы американской цивилизации.

После сбора средств на запись альбома «Инструкции» надо было выполнить обязательства перед «пайщиками», поэтому «Армагеддон» издали ограниченным тиражом в диджипаке, но на кустарном СD-R. Теперь Bull Terrier, постепенно выпускающий всю антологию «ИпВ», сделали нормальный релиз с буклетом, причёсанным саундом и чуть измененным дизайном обложки. Если в предыдущем издании надпись «Армагеддон позади!» были «прибита» на лицевой стороне упаковки гвоздём и выглядела безапелляционно, словно девиз «все ушли на фронт», то сейчас как-то стало больше простора и надежды.

