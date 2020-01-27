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Мишель Обама стала лауреатом музыкальной премии «Грэмми»

11:59 27.01.2020

Подведены итоги 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США «Грэмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Триумфатором премии стала юная Билли Айлиш, победившая в номинации «Лучшая песня» с треком «Bad Guy», сообщает РИА Новости. Песню «Bad Guy» также признали лучшей записью года. Кроме того, Айлиш победила в категории «Лучший новый исполнитель», а ее альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» стал лучшим альбомом года.

В номинации кантри победила «Bring My Flowers Now», в категории рок — «This Land» американского исполнителя Гэри Кларка-младшего. Лучшей рэп-песней стала «Say So» от PJ Morton.

В категории «Лучшее госпел-исполнение» награду завоевала певица Lizzo со своей композицией «Truth Hurts».

Организаторы премии объявили имена обладателей престижной награды и в десятках других категорий. Так, «Грэмми» удостоилась бывшая первая леди США Мишель Обама за книгу «Моя история».

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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